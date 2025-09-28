Aruba su turismo ta den un transicion, bayendo for di un modelo tradicional di turismo pa uno enfoca riba turismo responsabel, cu e meta pa yega na un modelo regenerativo na 2035. A.T.A. su Plan Corporativo 2026 y strategia pa 2025–2035 ta delinea un transformacion cla: move di “mas” pa “miho.” Esaki ta inclui stabilisa e cantidad di bishitante, redefini e manera den cual ta midi exito, y uza herment como e Tourism Impact Model pa evalua no solamente ingreso, sino tambe e costo real di crecemento, vivienda, awa, energia, desperdicio, empleo y mas.

E evolucion aki no ta un limitacion, sino un oportunidad cu lo hiba Aruba na un modelo di turismo regenerativo cu ta restaura e isla y mehora su estado. Como parti di e transicion, pa prome biaha A.T.A. tawata presente na Climate Week NYC 2025, demostrando un compromiso real cu turismo responsabel.

Climate Week NYC ta un evento anual cu ta tuma luga na New York durante e mesun siman cu e General Assembly di Nacionnan Uni ta tuma luga. Entre 21 cu 28 di september, mas di 100 di compania, organisacion gubernamental y NGO’s ta organisa mas di 1000 evento. Durante Climate Week, lider, inovador, organisacion y comunidad di tur parti di mundo ta reuni pa enfrenta desafio urgente relaciona cu cambio climatico y sostenibilidad. E enfoke principal ta pa yega na solucionnan practico y pa stimula colaboracion.

Como e Destination Marketing and Management Organization (DMMO) di Aruba, A.T.A. su presencia na Climate Week tabata importante y a enfatisa e compromiso di A.T.A. pa preserva e naturalesa y herencia cultural di nos isla, mehora e calidad di bida di residente, y sigura un futuro sostenibel pa turismo.

Trahando cu mas lidernan global y siñando di miho practicanan den accion climatico y negoshi responsabel, A.T.A. por adopta solucionnan existente pa Aruba y reforsa iniciativanan local manera Aruba Promise conhuntamente cu medidanan pa resiliencia climatico. E intercambio a posiciona Aruba como un destinacion cu ta pensa riba futuro, caminda turismo activamente ta apoya medio ambiente, bienestar di comunidad y preservacion cultural, mientras ta atrae bishitantenan cu ta alinea cu nos isla, sigurando un experiencia turistico resiliente y di calidad halto pa generacionnan cu ta bin.

Presente tabata CEO di A.T.A., Ronella Croes, CMO di A.T.A. Sanju Luidens, Communications Manager di A.T.A. Marisol Sanchez, conhuntamente cu CEO di Aruba Conservation Foundation (ACF), Tyson Lopez. E presencia conhunto ta refleha un esfuerso pa pone dialogo riba cambio climatico na e centro di e strategia, reconociendo cu esaki no ta solamente un tema relevante pa Aruba, sino pa hopi destinacionnan cu ta sinti e impacto di manera directo y urgente. A.T.A. tabata tin un participacion activo den tres sesion; Ronella Croes a comparti e cambio di strategia y transicion actual como tambe presenta dato di e Responsible Tourism Impact Report na e Innovate for Impact Summit durante e panel di “Culture as Catalyst: Travel, Sports & Music driving Change” y na e Turning the Tide Roundtable di Cornell University. Sanju Luidens a representa A.T.A. na e evento di Zeno x The Cool Down y a splica for di e angulo di comunicacion y mercadeo con por papia di e tema di sostenibilidad di un forma autentico.

E presencia di A.T.A. y ACF a habri porta pa relacionnan duradero cu NGO’s, marcanan internacional y destinacionnan parecido. Asina a logra fortalece e papel di Aruba den e dialogo global di sostenibilidad.

Lansamento di e Responsible Tourism Impact Report

A amplifica A.T.A. su presencia a traves di e lansamento di e Responsible Tourism Impact Report, dia 23 di september. E estudio aki ta disponibel riba Aruba.com y ta presenta resultado di un estudio global di mas cu 7.000 biahero. Resultadonan ta mustra cu 96% di participante ta kere cu Turismo Responsabel ta importante, 74% ta compronde cu cambio climatico ta pone islanan den riesgo, y 73% ta desea di haci un impacto positivo pero solamente 23% ta indica di a haya e guia con pa haci esaki.

E lansamento aki a logra un cobertura amplio den medio internacional, incluyendo Travel Agent Central, Travel Pulse Canada, Canadian Reviews, Hospitality Trends, Hotel News Resource y Travel and Tour World. E relato di prensa a logra yega na un audiencia di mas cu 98 miyon. E cobertura a refleha interes amplio y ta logrando un impacto mundial exitoso.

E Responsible Tourism Impact Report ta reafirma cu turismo responsabel ta esencial pa futuro di islanan, incluyendo Aruba. E resultadonan ta mustra cu bishitantenan ta balora sostenibilidad, ta compronde e riesgo climatico pa islanan, y ta desea di haci un impacto positivo, pero ta falta guia pa logra esaki. Esaki ta un yamada na tur negoshi pa alinia nan practicanan cu e standard di turismo responsabel, sigurando cu turismo ta beneficia comunidad, medio ambiente y futuro generacionnan.

E resultadonan ta un yamada pa accion. E ta confirma cu turismo responsabel no mester wordo mira como un niche, pero cu e ta un standard. A.T.A. a cuminsa implementa iniciativanan concreto cu ta facilita e huespednan pa scoge di haci mas di e cosnan cu ta bon pa Aruba.

A.T.A. ta invita tur stakeholder, local y internacional, pa traha hunto riba un futuro den cual turismo ta fortalece comunidad, proteha naturalesa y laga un impacto positivo y duradero.