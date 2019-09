Climate Change for Peace 5K Walk & Run diasabra 21 September 2019

Climate Change for Peace 5K Walk & Run, Peace is Possible! Organisa pa organisacionnan JCI YALA y UNESCO dia 21 di September 2019

Diasabra 21 di september rond mundo ta celebra dia mundial di paz. Riba e dia importante aki JCI mundialmente ta pone extra atencion riba e importancia pa biba na paz cu otro.

Hopi biaha nos ta pensa cu dia di paz ta algo leu for di nos cu ta conta den e paisnan cu dia aden y afo tin guera y violencia. Pero pa nos por crea e conscientisacion con pa nos logra paz mundial nos mester cuminsa aki na Aruba mes, rond di nos, cu nos mayornan, yiunan, famianan, amigonan, coleganan y politiconan. Y con nos ta logra esaki? Dor di siña tin mas pasenshi cu nos mes y cu otronan, siña pordona y no wanta rencor pa sigui dilanti. Esaki sigur lo trece menos violencia y guera rond di nos. Laga nos como mayornan, educadornan ta ehempel pa nos yiunan y asina nan tambe por ta ehempel pa nan amigonan. Hunto nos por sigui contagia otro pa crea paz entre nos.

JCI ta traha hopi estrecho cu United Nations y e aña aki e tema di “Dia Internacional di Paz” ta: ‘Climate Change for Peace”. Cu e tema aki e atencion ta bay riba e importancia di combati cambio climatico como un forma di proteha y promove paz rond mundo.

E cambio climatico ta haci daño na paz y nos seguridad. E desasternan natural ta desplasa mas tanto hende cu conflicto, cu ta pone cu hopi hende tin cu bandona nan cas en busca di seguridad. Esaki tur ta afecta tur pais y tur continente.

E unico manera pa nos logra pa tin paz ta dor di tuma medidanan concreto pa combati e cambio climatico. Den e vispera pa Dia Internacional di Paz Nacionnan Uni ta haci un yamada na nos tur pa tuma medidanan pa combati e cambio climatico. Cada ser humano ta parti di e solucion, desde paga e luznan, scohe pa transporte publico y organisa un campañanan di consientisacion den nos comunidad.

Climate Change for Peace 5K Walk/Run “Peace is Possible” 2019 Riba e dia special aki di Dia Internacional di Pas, JCI YALA (Young Active Leaders of Aruba) hunto cu UNESCO Aruba ta organisa un caminata cu e meta pa hunto cu mas organisacionnan concientisa pueblo cu paz ta posibel. E manera con e actividad aki lo contribui tambe na e tema di aña aki Climate Change for Peace ta cu cada participante por bin cu nan mesun shirt blanco y nan mesun boter di awa asina nos ta yuda contribui na nos medio ambiente.

E 5K Walk & Run aki lo tuma luga na Bushiribana. Registracion ta start 5:00pm. E route lo ta Bushiribana – Natural Bridge – Bushiribana. Carchinan ta obtenibel cerca tur miembro di JCI YALA y Unesco na balor di 5fl. Esaki ta pa yuda contribui na desaroya di mas hoben pa bira lidernan ehemplar den nos comunidad.

Un invitacion ta bay na henter e pueblo di Aruba, organisacionnan, fundacionnan, gruponan di scouting, famianan, amigonan, coleganan bin bisti na blanco cu ta color di paz y join e evento aki. Hunto nos lo contribui na e “Peace is Possible” event cu na final lo beneficia Aruba y henter mundo. Un danki special ta bay na Setar pa haci e evento aki posibel.

JCI YALA (Junior Chamber International Young Active Leaders of Aruba) ta un organisacion non-profit cu ta brinda hobennan entre 18 y 40 aña e oportunidad pa desaroya nan mes cu ta empodera nan pa haci cambio positivo den nan comunidad. E fundador di JCI, Sr. Henry Giessenbier a lanta e organisacion aki na final di prome guera mundial netamente cu e pensamento y vision pa duna hobennan e oportunidad di desaroyo pa nan crea e impacto den nan comunidad pa tin ‘everlasting’ paz na mundo.

Pa mas informacion tocante JCI YALA, por tuma contact cu JCI YALA via [email protected] Sigui e evento aki riba facebook na unda lo bay post diferente quotes y tambe videonan enfocando riba dia di paz.

