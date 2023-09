Durante di nan bishita na Merca Master Clifford Rasmijn y Master Yoshmar Wever di Taekwondo Team Aruba a reuni cu Master Antwaun Wilson di Next Level Taekwondo na Merca. Antwaun Wilson ta encarga cu e Videography di USAT na Merca y stagging

di e eventonen di Taekwondo na Merca.

Antwaun Wilson ta bay ta na Aruba cu algun atleta pa bringa contra e miho atletanan di Aruba den Best of the Best Truescore 2023 Aruba. Antwaun Wilson ta encarga cu e stagging di e peleanan di Best of the Best Truescore 2023 Aruba cu ta bay tuma luga dia 7 di October.

Fin di October e team di Taekwondo Team Aruba ta biaha bay Merca pa bringa contra e team di TK5 di Merca. Esaki ta bay ta e prome evento di Taekwondo Team Aruba su team di TK5 den preparacion pa Surinam 2024.