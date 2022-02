Sindicatonan di trahadonan publico tabata den Corte siman cu a pasa, hibando un lucha pa proteha interes di nan miembronan, segun e miembro di partido AVP, Clifford Heyliger a declara den programa radial.

Heyliger a cuminsa pa señala cu e lucha di e sindicatonan contra gobierno, ta yegando su piek relaciona cu e recortre salarial cu a wordo introduci pa gabinete Wever Croes I y II mustrando cu cantidad di ponencia di gobierno, algun cu hopi falta di respet, e sindicatonan a para duro pa defende interes di nan miembronan.

“Cada dia cu pasa, por mira mas inhusticia, por mira awor mas cla cu nunca, e motibo di con trahadonan publico mester a entrega 12.6% di nan salario y simplemente no tin argumento valido mas di parti di gobierno pa hustifica esaki.

Tur cos ta mustra cu ta gobernantenan actual a hiba un plan pa Hulanda pa impone e medida aki, sin cu nan tabata sincero cu trahadonan publico, usando cantidad di pretexto hasta c’un toke dramatico pero awor esun cu tin cu paga pa nan falta di capacidad y falta di conocemento, ta pueblo y trahadonan, tanto esunnan cu ta traha den gobierno como esunnan den empresanan di gobierno.

Tur caminda por scucha for di trahadonan publico cu e medida aki ta un inhusticia cu gobierno a ‘misleidt’ no solamente trahadonan publico pero henter comunidad.

Ora cu analisa e desaroyonan for di tempo cu gabinete Wever Croes a tuma mando di e pais, ta un serie di decisionnan controversial, contra e interes general a wordo tuma cu cantidad di medida, usando e pretexto di mega debe.

Na mesun momento cu ta ranca placa for di pueblo for di trahadonan publico y den sector priva cu e medidanan aki, gabinete Wever Croes a sigui cu e patronchi di aumenta gasto di personal, nombrando amigo y famianan, cual tradicion ainda ta continuando.

Prome cu e pandemia gobernantenan a subi e nivel di costo di bida cu mas impuesto, a corta den salario di trahadonan pero na mesun momento ta crea trabounan pa nan hendenan, creando trabou pa duna esunnan cu tin negoshi y ta miembro of sostenedo di nan partido.

Ta di lamenta na mes momento pa mira un partido RAIZ cu a priminti asina hopi, cu a tuma un postura den pasado cu nan ta para pa lo corecto, permiti su mes wordo usa como un stempel den e coalicion aki, siguiendo e mesun patronchi cu nan partner a bin ta haciendo contra interes di pueblo.

Raiz, tanto bal nan tey of lag’i tey. E coalicion aki ta ‘een pot nat’, Raiz a wordo guli door di MEP. E gobernanten actual ta sigui impone medida contra interes di no solamente trahadonan publico pero contra di henter comunidad y ta di aplaudi e forma con sindicatonan a dicidi di para duro pa proteha interes di nan miembronan.

Na mes momento tin cu señala cu Prome Minister tin cu stop di papia di integridad, no solamente su persona pero henter e gobierno actual tin cu stop di papia di integridad. E goebierno actual no tin e autoridad moral pa papia di integridad tanten cu nan ta sigui gaña, manipula y no tin un maneho transparente .

Ta hopi tristo y serio tambe na momento c’un of otro medio di comunicacion cuestiona of critica e maneho cu gabinete Wever Croes II ta hibando, exponiendo nan barbaridadnan contra pueblo, mesora gobierno ta bin papia di un ‘mediawet’ pa bin cu cambionan den ley pa controla medionan di comunicacion.

Unda nos ta bay cu e tipo di mentalidad aki, cu e tipo di abuso di poder aki. Loke nos mester ta un gobierno cu ta inverti den su hendenan, cu ta inverti den e pais, cu ta crea posibilidadnan factibel pa haci negoshi, pa di e forma aki percura pa nos pais progresa.

Haci algo cu ta dirigi riba progreso di nos pais y di tur hende pero awor kico nos ta mira, cu apesar di e hecho cu ainda Hulanda no kier duna gabinete Wever Croes sosten di likides, nor por mira cu direpente organisacion di un parada di carnaval a bira topico di discusion.

No tin presupuesto 2022 ainda pero ta papia riba cu no tin dia liber pa carnaval na juli proximo y ta bin splica con e organisacion di e parada di luz lo ta pa fin di luna,” miembro di paritdo AVP, Clifford Heyliger a declara diasabra ultimo.

Gobierno falta pa haya un tranche mas di sosten financiero di Hulando pero no por keda cla pasobra no a cumpli cu palabracion nan. Na lugar di enfoca riba cos nan mas urgente manera recorte di salario di 12,6%, recorte den AZV, problema social serio na Aruba ta hinca tempo y placa di pueblo den organiza Carnaval. E trahado kier su placa bek, e pensionado y esnan di menos recurso no por paga mas na AZV, e mucha nan abusa y nan mayor nan mester di ayudo y sosten profesional y nos economia mester di un booster shot. Pone atencion na loke tin prioridad y loke bo a priminti durante campana. Laga comercio sponsor Carnaval.”

