Ta tristo pa mira kico ta pasando cu San Nicolas bou di gobierno MEP-RAIZ y loke a tuma luga e siman aki, caminda a anuncia cu lo cera John Wesley College, ta confirma cu gabinete Wever Croes II no tin curazon pa San Nicolas.

Esaki e miembro di partido AVP, Clifford Heyliger a mustra durante di bishita di fracciokn di AVP na e scol na San Nicolas, despues cu Minister di Enseñansa, Endy Croes a anuncia e decision di gobierno pa cera e scol.

“E decision tuma pa gobierno, ta algo hopi tristo ya cu San Nicolas ta un luga hopi special y mi persona a nace y crece den e bario aki y tin un provebio cu ta bisa, ‘mustrami unda bo tesoronan y lo mi laga bo sa unda bo curazon ta.’

Pues claramente tur hende por mira aki cu na San Nicolas e gobierno aki no tin ningun inversion, no tin balor pa nada di San Nicolas pasobra nan curazon no ta na San Nicolas.

Si gabinete Wever Croes tabatin curazon pa San Nicolas, lo tin nan tesoronan na San Nicolas y esaki ta parti di historia ya cu cultura y historia ta bay hunto ya cu cultura despues di tempo ta bira nos historia, e ta bira algo hopi importante den bida di nos ciudadanonan.

E ora tin un coneccion ya cu nos ta ser humano, nos ta conecta cu algo, cu emocionnan, cu pasado, cu famia anto esaki ta nos famia, San Nicolas pero si cada rato ta kita for di San Nicolas, e ora berdad San Nicolas lo bira ujn ‘ghosttown’ pasobra e ora no tin ningun hende cu ta biba den e bario aki mas.

Si nos sa algo di Aruba, no ta cos cu nos no mester di menos scol, al contrario tin mester di mas scol y nos tin un scol cu ta produciendo bon, produciendo enseñansa di calidad y por upgrace esaki y por haci mucho mas cu’ne.

Hiba dialogo, ban papia cu stakeholders, ban wak con nos por scapa e scol aki, mira kico nos por haci pa nos por haya un miho producto y miho oportunidad pa nos muchanan di San Nicolas.

Tur e muchanan cu ta atende e scol aki, otro trimester mester busca un caminda pa bay y ya caba e muchanan cu a drop out durante aña escolar pabo of unda cu na na Aruba, tin dificultad pa haya un otro cupo na otro scolnan.

Awor gobierno ta bay haci e cantidad di klasnan menos y mi ta kere cu mester wak cosnan un tiki mas leu y tin su stop di wak e buki, stop di wak bo rekensom, pensando cu cerameto di un scol gobierno lo spaar placa pero ningun hende sa kico gobierno ta haci cu e placa aki cu e ta kere el a spaar.

Despues ta Sali na cla cu gobierno ta hiba e placa cu el a spaar dor di cera e scol aki caminda nan curazon berdero ta, esta cerca ‘friends & family’ y ta di lamenta cu tin cu bisa esaki pero cada biaha nos ta wak e desaroyonan aki.

Na bo frutonan cu bo ta cosecha bo ta haya sa ki tipo di mata bo a planta y frutanan cu e gobierno aki ta haya, no ta pa San Nicolas, sigur no ta fruta pa Aruba ya cu na Aruba den ultimo cinco aña, nos no a mira un desaroyo general grandi cu ta impacta bida di cada ciudadano na un manera positivo.

Gobierno ta keda sconde tras di e pandemia cu a pasa pero pueblo no ta mira ningun desaroyo, no ta wak ningun tipo di encurashamento di parti di gobierno pa cu pueblo y nos no ta mira ningun desaroyo positivo, nos ta wak nada kico ta sosodiendo den progreso di e pais aki,” Clifford Heyliger di partido AVP a declara.