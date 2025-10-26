Den loke por cataloga como un ocasion sin precedente, of por lo menos schaars, un miembro di Parlamento di Aruba a presenta un informe detaya bek na gobierno di Aruba. Esey ta e caso algun dia atras di Parlamentario Clifford Heyliger na Primer Ministro di Aruba y directornan di e companianan principal di utilidad. E reunion tabata asisti tambe pa su coleganan di Parlamento Stephany Sevinger y Dennerich Kelly.

E presentacion aki ta marca probablemente e prome biaha cu un miembro di Parlamento, despues di un evento internacional, ta compartí formalmente su experiencia cu lidernan nacional cu tin e poder di implementa cambio real den e manera cu Aruba ta maneha su sector energetico.

Heyliger a regresa recentemente di Siman di Energia di Parlatino na Chile, unda e a representa Aruba den discusionnan riba e futuro di energia den region Latinoamericano. E a enfatisa cu su enfoke tabata riba e promocion di uniformidad den e ley pa explotacion di recursonan di energia, tanto natural como renobabel.

“Nos mester traha pa tin regulacion pareu den tur nivel, pa elimina actividad ilegal den mina y pa aumenta siguridad den e industria,” Heyliger a bisa. E a destaca cu certificacion y regulacion ta parti esencial di un sistema energetico sostenibel.

Durante e encuentro na Chile, e delegacionnan a intercambia experiencia, reto y best practices di paisnan Latinoamericano cu ta den pleno proceso di transicion pa energia renobabel. Heyliger a subraya cu tin hopi fondonan regional y internacional disponibel pa proyecto di energia limpi, pero Aruba mester ta prepara y organiza pa por haya acceso na nan.

Un punto di consenso fuerte entre tur participante tabata e importancia di capital humano. “E ser humano mester ta e centro di e proceso. E ta e cu por goza di e beneficionan di energia sostenible y mehora di calidad di bida,” Heyliger a conclui.

E parlamentario ta spera cu e intercambio aki sirbi como inspiracion pa mas colaboracion entre Parlamento, Gobierno y e sector utilidad pa un futuro energetico mas sigur y sostenibel pa Aruba.