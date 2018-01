Clientenan mester busca nan paketenan pa evita di paga boet

Paketenen di Belasting ta cla, pa cual Sra. Meverly Romano ta haci peticion pa comerciantenan bin buscanan pakete, pa evita di paga boet. Sra. Romano ta splica.

No ta necesario cu clientenan mester core e risico di haya e boet, door di keda sin busca nan formularionan di declaracion cu nan mester pa e aña 2018 for di Januari te cu December. Y asina ey, nan ta keda al dia cu nan pagonan di belasting.

Na e clientenan cu tin cu busca nan formularionan na e edificio banda di e oficina di Impuesto principal,por pasa na e porta nr. 4. Ta consehabel pa e persona bin cu e persoonsnummer di e empresa, pa asina facilita e entrega di e paketa pa e bay mas lihe.

E conseheronan fiscal cu tin nan clientenan cu nan ta atende cu nan asuntonan di belasting pa nan, y na esakinan, Sra. Romano por manda un email cu e lista di nan clientenan, na [email protected] y Departamento di Impuesto ta prepara tur e pakete di e conseheronan y nan ta haci palabracion cu e cosneheronan fiscal ki dia nan por buscanan.

E conseheronan fiscal mester trece un carta di apoderacion di tur nan clientenan, ora cu nan bin busca e paketenan. Departamento di Impuesto kier ta sigur cu nan ta duna e paketenan na e personanan corecto. Pa loke ta BBO, hopi ta e clientenan cu bisa cu nan no por haci e pagonan necesario, pero Departamento di Impuesto ta bisa cu e termino legal ta ancra den ley y no por desvia di esaki.

E momento cu 31 di Januari pasa, por ehempel, entrante 1 di Februari caba e clientenan mester cuminsa prepara nan declaracion pa cumpli cun’e entre `1 cu 15 di Februari, cual ta e ultimo fecha. Por compronde cu tin cliente cu no ta keda cla cu e declaracionnan aki, pero pa hala e fecha esey no ta posibel ya cu e fecha ta ancra den ley y mester tene su mes na dje.

Sra. Romano a bisa cu semper e cliente ora cu e no ta alcansa pa haci e declaracion, e por manda un carta unda e ta splica kico ta e situacion cu el a hay’e den dje, y e Inspector di Impuesto lo dicidi si e cliente ta haya exoneracion di e boet of no. No ta consehabel pa e cliente cay laat tur luna, pero haci nan posibel pa nan entrega nan declaracionnan dia 15 di cada luna, pa evita cu nan ta haya gastonan extra cu ta e boet. Asina Sra. Meverly Romano, vocero di Departamento di Impuesto a bisa.