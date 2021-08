Clientenan di bijstand blokia mester bay oficina na San Nicolas

Departamento di Asunto Social (DAS) kier informa tur cliente di bijstand cu dialuna awo 9 di augustus 2021 tur servicio di bijstand lo wordo duna solamente na DAS su oficina situa na San Nicolaas. DAS su oficina na San Nicolaas ta situa riba caminda principal esta Bernhardstraat 75, ex Centro Medico SN.

Tuma bon nota cu esaki ta solamente valido pa clientenan cu nan bijstand a keda blokia diasabra 7 di augustus 2021. Solamente e clientenan aki lo mester acudi na DAS San Nicolaas otro siman dialuna 9 di augustus 2021.

Alabes ta hopi importante pa sa cu nada no ta cambia pa loke ta trata pago di bijstand diasabra awo dia 7 di augustus 2021, pues tur cos ta sigui normal y na e luganan di custumber.

Pa cualkier pregunta por tuma contacto cu seccion bijstand via e-mail na [email protected] of via telefon na 528-1100 of 528-1100. Alabes nos kier invita bo pa ‘like’ nos pagina di Facebook Departamento di Asunto Social y keda na altura di entre otro tur informacion importante pa loke ta trata nos servicio di bijstand.

