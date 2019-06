Clientenan cu tin propiedadnan di mas balor lo paga mas grondbelasting

Ultimo dianan un di e topiconan cu ta wordo hopi comenta ta Grondbelasting, caminda cu hopi hende ta keha cu nan grondbelasting ta sea baha of subi. Clientenan cu nan propiedad ta di un balor mas halto, lo paga un tarifa mas halto na grondbelasting compara cu esunann cu tin un propiedad di menos balor. Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto (DIMP) ta splica mas ariba e diferente tarifanan.

Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz a cuminsa na splica cu DIMP a cuminsa saca e cobransanan di grondbelasting, cu a conoce un cambio, mirando cu tabata tin un cambio di ley cu a wordo proponi fin di december 2018 y aproba door di Parlamento, cu entrante 1 di januari 2019, lo bay conoce cambio den grondbelasting.

Antes tabata tin un suma liber di impuesto di 60 mil florin, cu ta wordo kita di e balor di bo propiedad. Despues di esey tabata aplica un tarifa di 0.4%. Esakinan a cambia y e suma liber di impuesto 60 mil a wordo elimina. Y a introduci un otro sistema di tarifa caminda cu lo por reparti eigenlijk e peso di impuesto, un tiki mas entre tur e contribuyentenan.

Tin contribuyentenan cu tin tereno of un cas, no mester lubida cu e ‘grondslag’ ta balor di e tereno y tur loke wordo traha ariba e tereno, ta varia den balor. Y antes, prome cu e cambio di ley, tur hende tabata paga e mesun tarifa. Awo cu e cambio di ley, esunnan cu tin un propiedad cu balor mas abou no ta paga belasting abou, entre 0 cu 20 mil. E por ta un tereno, e pro ta un cas. Esunnan cu tin un cas of tereno di balor mas halto, ta paga mas belasting.

Nos conoce un tariefstructuur cu ta core di 0%, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.6%. Esunnan cu tin un cas of tereno di mas cu tin un balor di mas di 750 mil florin, ta cay den e categoria di 0.6%.

Tambe esunnan cu no ta biba na Aruba, cu tin condominio, cu tin un cas of propiedadnan comercial, tambe ta cay den e ‘hoogtarief’.

Cu tur e cambionan aki por mira cu toch tin un registro di personanan residencia na Aruba di mas o menos 29 mil cliente. Di e 29 mil aki, tin un 8 mil cu no a conoce cambio ‘at all’ den nan grondbelasting. Un 17.700 cliente a conoce un adelanto, dus ta un grupo grandi di 60% di e total cu a bay dilanti. Esaki kiermen cu nan ta paga menos grondbelasting cu nan tabata paga antes. Y un grupo un tiki mas chikito di 3 mil cliente, cu ta 10% di e total, ta esunnan cu a wordo afecta mas y lo paga mas grondbelasting.

Esaki ta parti entre dos grupo, esun di 6% cu a bay atras cu entre 0 te cu 500 florin atras. E grupo aki ta di 2 mil cliente y tin mas di mil cliente cu a bay atras, es decir cu nan tin mas impuesto pa paga, di mas di 500 florin. Ta trata di casnan cu tin un balor di mas di 750 mil. Esakinan a conoce un impuesto extra mirando cu nan schouder ta un tiki hancho. E sistema nobo di belasting ta pone cu por carga un peso mas grandi na belasting, compara cu uno cu tin un cas of tereno cu’n balor mas abou.

Ta trata di impuesto di propiedad inmobil, no ta papia di cashi di cushina, di muebles den cas, etc. Esakinan no tin un efecto ariba e propiedad di e propiedad. Cualkier inversion cu tin un efecto ariba e balor di e propiedad inmobil, tin un efecto tambe ariba e balor. Si ta un pool, un ‘bijbouw’, tur esaki tin efecto ariba e balor di cas.

Ta importante pa menciona cu no a haci cambio den e balor. Cambionan proponi y aproba ta e cambio den tarifa y e suma liber di impuesto.

E balornan di grondbelasting ta pa 5 aña. Esaki ta para den ley, dentro di 5 aña no mag haci ahustacionnan den balor. E balor a wordo estableci di 2017 pa 2021. Despues di 2021 lo mira si tin cambio den e prijs di material di cas ariba e mercado. No a tene cuenta cu asfalt, luz extra, klinker. E balor di e cas a keda mescos. E tarifa a cambia, ta e ‘belasting vrije voet’ a wordo elimina.

Tin un grupo grandi di clientenan cu a beneficia di e cambio aki, y tin un grupo mas chikito cu schoudernan mas hancho, cu ta carga peso un tiki mas pisa pa loke ta impuesto di Grondbelasing. Ta importante pa menciona cu tur e cambionan aki, tambe a wordo introduci un ‘meldingsplicht’, pa esunnan cu nunca a haya un cobransa di grondbelasting, ta obliga awo di bin meld nan propiedad na Departamento di Impuesto. Ya caba tin un formulario disponibel caba na Departamento di Impuesto, y si no haci esaki, lo por haya boet.

Door cu ta un aña transitorio, ta encurasha tur cliente pa bin registra mas tanto posibel pa registra nan propiedad. E aña aki ta haya e oportunidad, ya cu ta un aña transitorio. Otro aña si e cliente no a bin registra nan propiedad, lo tin un otro manera pa handle e situacion. Te asina leu, Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto.

