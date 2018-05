Clientenan cu no a busca na pakete di Winstbelasting ainda no por sigui tarda cu esaki

Departamento di Impuesto ta pidi tur e clientenan di winstbelasting cu ainda no a pasa busca nan pakete di winstbelasting di aña 2017, pa no sigui tarda y pasa busca e pakete mas pronto posibel. Ta necesario pa busca e pakete na tempo debi cu dia 31 di mei proximo ta e ultimo dia pa entrega e declaracion di winstbelasting y haci e pago corespondiente. Si esaki no sosode e cliente ta core risico di haya un cobransa adicional cu lo inclui boet.

Na unda por busca e pakete?

Por busca e pakete na e edificio anexo di Departamento di Impuesto na Camacuri (drenta na porta number 4). E orario di servicio ta: 8:00 am – 4:00 pm non-stop. Ta recomendabel pa trece e comprobante di registracion di Camara di Comercio y e persoonsnummer di e empresa pa asina e proceso di entregamento por bay mas lihe. Si cliente mes no por busca su pakete. Si cliente mes no por busca e pakete di su empresa, e por apodera un otro persona pa busc’e p’e. Den e caso ey mester duna e representante un carta di apoderacion (machtigingsbrief). E carta di apoderacion no por ta mas bieu cu un luna y e mester indica specificamente cu e ta valido pa busca e pakete di winstbelasting. Lamentablemente Departamento di Impuesto lo no otorga un pakete si no tin e carta di apoderacion.

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na tur cliente di winstbelasting pa no keda sin busca e pakete. De lo contrario e cliente por hay’e ta paga boet sin cu tawata necesario.

