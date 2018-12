Cliente tin 30 dia pa logra haya financiamento pa su tereno

Sr. Errol Sjak Shie ta splica kico ta bay pasa despues di e 30 dianan cu’n persona cu haya su carta di pre reservacion pa un tereno.

El a cuminsa na splica cu diamars 4 di december tabata tin e di 3 evento, caminda cu un grupo grandi a yega na remarca pa cumisna un proceso pa haya nan tereno, pa nan construi nan cas pa asina nan yega na nan hogar. E anochi aki tabata un grupo di 250 hende cu a wordo invita. Un grupo grandi a bini, aunke no ta tur. Un di e puntonan den e proceso pa haya un tereno y construi bo cas, en berdad ta e parti financiero. E ta un punto hopi importante y un di e puntonan di mas complica. Pa haci posibel pa un hende bin na remarca pa tereno pa regla e parti financiero, e ta haya 30 dia despues di e fecha di pre reservacion, pa sinta cu banco, fondo di pension of FCCA, unda cu e por yega na un areglo pa un financiamento. Si mester bisa cu di experiencia, ya cu esaki a yega 800 y pico tereno, cu a bay via e pre resveracion. E experiencia ta cu e periodo di 30 dia ta alcansabel. ta asina cu aworaki, cu den e periodo aki, ta den un situacion, unda cu ta den luna di fiesta, y tambe cortico. Y pa e motibo aki, a haci cu e grupo di aworaki, ta haya dos luna. No ta dia 4 di januari, pero 4 di februari ta e fecha limite cu nan a haya pa yega na un areglo of institucion financiero pa nan regla.

Sr. Sjak Sie, el a bisa cu den e contact cu banco, DIP tin entendi cu den un periodo di shete dia ta tuma mas o menos pa nan haci e evaluacion y tuma un decision pa cu e peticion. E ta tuma un tiki mas, pero den todo caso, pero den e periodo di shete dia ta alcansabel, sino pa mas tarda, e ta bira un siman mas, esta 14 dia. Si DIP ta haci apelacion na e hendenan pa no tarda, pa no warda te ultimo siman pa bay banco, ya cu esaki no ta alcansabel. Pero den un periodo di 30 dia, e palabracion cu e banconan ta suficiente si ta bay na tempo.

ALTERNATIVA SI NO KEDA CLA DEN 30 DIA

E prome alternativa ta cu e persona tin cu yega na areglo cu su banco. Ta asina cu e carta di financiamento aworaki, ta encera cuanto potencialmente e banco por duna na financiamento. Pero si e persona tin un debe di auto, etc, ainda despues di carta di banco, tin periodo di reservacion, unda cu tin cu traha e mapa y depsues ta haya e periodo di oferta di erfpacht, e acuerdo di erfpacht, cu e cliente ta haya 6 luna pa haci e traspaso via notario. Y hunto cu e hypotheek. Si tin posibilidad cu den e periodo ey, cu e banco ta bisa cu ariba papel e ta duna tanto, pero esey ta cu e cliente mester bay regla prome cu e hypotheek pasa,.

CUBRI 30% DI TERENO.

No ta intencion cu ta haya un tereno grandi y ta traha un cas chikito ariba dje. E tereno mester wordo uza eficientemente, unda e cas mester cubri 30 % di e tereno. E por ta apartamento, pero e no por ta un appartmento chikito, e mester cubri 30% di e tereno. Ta calcula 1600 florin p/m² na gastonan di construccion. E ora ta bay ta un financiamento di 140 mil florin. Esey mester logra cu e banco. Si e persona no logra e cliente ta perde su tereno y den futuro e por bolbe haci peticion.

