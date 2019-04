Cliente mester traha cita pa pidi permiso pa negoshi na DEZHI

Departamento di Asunto Economico, Comercia y Industria (DEACI) a introduci un website nobo, www.deaci.aw. Aki tur persona por haya informacion di e servicionan cu e departamento ta brinda y tambe otro informacion riba e tereno di economia y comercio en general.

Pa loke ta trata e seccion pa permiso pa negoshi (Business License /Vestiging van Bedrijven), nos ta informa cu desde februari 2019, nos ta atende cliente solamente cu tin cita cu ta busca of kier ricibi informacion, pa entrega un peticion of pa pidi copia di un permiso.

Riba e siguiente dianan: dialuna – diamars – diahuebs y diabierna ta atende tur cu tin cita traha. Si no a traha cita, bo persona lo no haya servicio.

Ki ora no mester di un cita?

Diaranson ta atende cu publico parti mainta for di 8 or di mainta te cu 11 or y 30 di mainta. Tene cuenta cu nos ta atende un cantidad limita di persona y solamente 1 peticion pa persona. Diaranson merdia nos no ta atende publico.

Pa busca un permiso cu ta cla caba por pasa directamente na oficina nr. 21.

Orario pa busca un permiso ta di 08:00 – 11:30 a.m. y 1:30 – 4:00 p.m. Corda pa busca copia mester traha un cita. Diaranson durante oranan di merdia nos ta cera.

Mester traha tur cita via nos website www.deaci.aw riba e scherm “Make an appointment”

