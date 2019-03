Clicknan tecnologico di siman den continente Americano

Tecnologia

Esaki ta e principal noticianan tecnologico di siman den e continente Americano:

1. Novedadnan di Apple

Apple ta presenta un servicio nobo di noticia News +, cu tin como principal novedad e inclusion di mas di 300 revista, un servicio cu no ta gratis actualmente. E compania di e apel a anuncia tambe un servicio di contenidonan original di television riba streaming, bautisa como Apple TV+, cual lo ta competencia pa Netflix, Hulu y Amazon.

2.HUAWEI P30

Huawei ta ataca bek cu e P30 nobo y un camara tripel inedito. contrataca con E fabricante Chines Huawei a presenta su telefon nobo P30, cu ta inclui den su verios Pro un camara tripel di e empresa Aleman Leica cu’n sensor tradicional, un gran angulo y otro telephoto cu ta permiti un zoom otico di 5x, hybrid di 10x y otro digital di 50x, caracteristicanan nunca antes bisto den e industria. E terminal, cu lo conta cu tres model y ta reduci e gleuf riba e pantaya, e ta aparece ora cu e compania enfrenta acusacionnan di gobiernonan manera esun di Merca.

3.Facebook nacionalismo

Facebook ta prohibi nacionalismo y separatismo blanco

E gigante tecnologico a anuncia di cu e lo prohibi postnan di contenido cu ta alaba of fomenta nacionalismo y separatismo blanco ariba e red social y Instagram. Esaki ta bin dos siman despues di e mantansa di 50 persona den dos meskita na New Zealand na man di un supremacista blanco. Facebook a wordo critica pa no a detecta y elimina na tempo e video di e dos asesinatonan den e luganan aki di oracion

4.Apple iPhone

Un hues di Merca ta recomenda e prohibicion di cierto iPhonenanUna jueza Un hues di e Comision di Comercio Internacional di Merca a recomeda pa prohibi e importacion di cierto modelonan di iPhone, entre cual iPhone 7 y 8- fabrica na China, determinando cu e empresa ta viola un patente di e fabricante di chipnan Qualcomm. E hues a determina esaki basa ariba e acusacion di Qualcomm di cu iPhonenan cu chipnan di Intel ta viola su patente.

5.Curiosity Marte

E robot Curiosity a haya nitrogeno riba Marte

El robot Curiosity a haya varios cantidad di nitrogeno, componente esencial pa e existencia di bida, den algun piedra riba e superficie di planeta Marte, segun Universidad Nacional Autonomo di Mexico, cu a yuda den e investigacion. E aparato durante su inspeccion riba e imponente crater Gale a haya nitratonan den varios cantidad, di cual e cantidad a keda baha debi na e variacion den e atmosfera cu e planeta a experimenta.

6.Internet Mexico

Hispasat a logra un pacto cu Wibo pa ofrece conexion na Mexico

E operador di satelitenan Hispasat a yega na un acuerdo cu e compania Mexicano di telecomunicacion Wibo pa ofrece servicionan di broadband y IP durante e siguiente 3 añanan pa extende conectividad na Mexico. E extension di e servicio lo inclui zonanan den e pais unda e comunicacion ta di mal calidad of inexistente, manera ta pasa den hopi zonanan rural of den e regionnan mas leu di e ciudadnan grandi.

7.Google Cuba

Google y Cuba ta cera un pacto pa impulsa internet

Google y Cuba a yega na un acuerdo pa interconexion direct di su rednan y asina mehora e calidad di acceso na e contenidonan di internet riba e isla, unda cu tensionnan nobo cu Merca y e embargo, ta sigui vigente e permiso di inversion den telecomunicacion. E MOU aki ta habri porta pa negociacion di un acuerdo posterior di servicio di intercambio di trafico di internet.

