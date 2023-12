Diabierna awor 22 di december, cuminsando pa 1 or di merdia, e conocido y mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e grens di Calabas cu Kudawecha lo tene nan grandioso torneo “Nos cu Nos’ pa clausura e temporada di 2023. Un evento manera tur esnan cu ta frecuenta e sitio sa, ta un berdadero “happening”, yena cu amistad y bon ambiente di fin di aña!

Esaki ta caminda tur e fiel trabuconan di Team 99 ta bin pa bataya otro y pa wak kendenan e aña aki lo titula Campeon 2023. Manera semper, lo ta bay tin dos categoria, esnan “Veteranonan VIP” y esnan “Generacion Nobo”. Djis dos categoria pa separa “the men from the boys”. Aña pasa den categoria “Veterano VIP”, a gana e ilustre Nelson “Snor” Perez hunto cu su patna dje dia ey, Ronald “Hollandse Nieuwe”. Nan a bataya fuerte contra dos djaca di caña, esta Rudolfo y “King” Salomon himself.

Den e otro tanda, esnan “Generacion Nobo” a sali ganador nada menos cu Indio Kelkboom y Chicks, dos computer riba pia den domino! Shonnan, manera semper, e evento grandi aki ta completamente gratis pa pueblo en general, y manera di custumber, durante halftime ham cu calacuna lo skeiro rond totalmente por nada. Bini un bini tur, Team 99 lo clausura 2023 c’un tremendo torneo “Nos cu Nos” aya n’e palacio di Domino Square Garden na Calabas. Yega!