Dia 1 di october 2025, Claudia de Cuba a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia. Claudia a defende su tesis “From social cohesion to community well-being: resident perceptions of the BAN BIBA BARIO initiatives in Aruba” dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Valerie Maduro, MA, Niels Wiskerke, MA y Gianni Bermudez, MPH. Ademas, tabata presente manager di e programa OGM, Ahmet Talan, MSc, famia di Claudia, docente di Universidad di Aruba y colega di estudio.

Claudia a investiga con e programa BAN BIBA BARIO di CEDE ARUBA ta impacta e bienestar comunitario y cohesion social segun e perspectiva di residente y lidernan di proyecto.

Un di e recomendacionnan pa CEDE ARUBA ta pa fortalece desaroyo di capacidad pa boluntario y lider di bario door di ofrece tayer den area relevante. Un otro recomendacion ta pa implementa apoyo mas structural y finalmente pa duna reconocimento na e boluntarionan, pa reenforsa e trabou cu nan ta dedica na dje den nan comunidad.

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Claudia como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na, y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.

Pa lesa e resumen of tesis di e studiante, por fabor bishita e pagina di publicacion di Universidad di Aruba via e siguiente link: https://hdl.handle.net/20.500.14473/1657.

Pa mas informacion tocante e estudio OGM, bishita e website di Universidad di Aruba na http://www.ua.aw/ogm, e pagina di Facebook @UniversityofArubaOGM y e pagina di Instagram @ogm_ua.