Clarisca Velasquez y su abogado a denuncia tres superior di Playa na Lands Recherche

Sra Clarisca Velasquez cu ta un funcionario di Polis diabierna mainta a presenta na Lands Recherche pa entrega un denuncia penalmente contra 3 superior. Sra Velasquez a cuminsa bisa cu tur hende conoce for di scol onderbouw y tabata parlamentario 8 aña y prome cu esei mi tabata 23 aña den Cuerpo y awor ma reanuda mi trabou pa 3 aña caba y ma bira hefe na warda, di Warda di Oranjestad esaki ta despues cu ma solicita y den proceso nan a aceptami como e hefe na warda.

Sra Velasquez a menciona cu e ta hopi tristo y lamenta con ami y otro coleganan e trato cu nos ta hayando pa suspende, kita arma, kita legetimatie bewijs di e 9 miho trahadonan di Oranjestad. E miho hefe na warda desproporcionalmente. Sra Velasquez a menciona cu ami ta e muhe polis na Oranjestad cu nunca a meld ziek te cu April ultimo aki, y mi kier manda saludo pa mi colega Rafael pasobra nos dos ta e ultimonan di mohicans y nunca a meld ziek den e districto di Oranjestad, el a bira malo na Maart y ami na April, y ta lamenta cu nos a haya un trato asina. Mi no sa kico ta e razon pasobra tur hende por bira malo y e medidanan ta desproporcional. Nos ta bay cu tur e instrumento cu husticia tin, y lo acudi cerca nan pa busca husticia bek. Cuatro biaha mi persona a haya premio, y bo ta trata asina pa un ziektemelding. Sra Velasquez a menciona algun aña atras un grupo grandi di polisnan na San Nicolas a meldziek, full un ploeg, pasobra nan no a yega na e Verkeers control, y e tempo ey e hefenan a dunanan tur un raport pero nan tur por a sigui nan trabou, pero e ta propociona pa loke ba haci. E 27 April cinco hende a meldziek pa e warda di 12-8 na Oranjestad caminda ami tabata traha atardi, a bin investigacion y castigo disciplinario NO, e ora ey mi ta puntra mi mes cu ki midi ta midi. Ma traha 3 aña duro den e departamento di Playa, guia e muchanan jong cu curason pasobra mi ta stima mi trabou y hendenan ta purba lastra y comenta cosnan negativo riba facebook di e persona cu nan no ni conoce cu ta mi persona, porta nan ta link e cu politiek, MEP no mester tin miedo, mi tin tres aña cu ma retira for di politica pa mi haci mi trabou cu mi ta stima, 34 aña pasa ma drenta den Cuerpo aki, e grupo di hende muhe mas bieu den cuerpo ta ami.

Clarisca Velasquez a bisa cu e y ni su coleganan no a organisa ningun fiesta, nos no a droga, ni bebe bira burachi y nos no a viola ningun ley, pasobra samenscholing no ta bay den un cas priva, ni su harding, samenscholing ta bay den caminda publico, lama, y no den un cas manera ta ser menciona. Nos no a ni haci desordo y polis no a ni presenta den e vila cu ami a keda. Si boso bay bishita e proyecto ey e tin un porta di hende masha grandi y bo no ta drenta, bo ta drenta cu codico, y e vila cu ami a huur mi no a haci ningun fiesta y nos a dispidi di algun colega.

Mester bay puntra e hefenan cu a drenta contra ley den e propiedad aheno kende ta e miho trahado na playa, y kende ta e polis cu nunca a meldziek na playa. Mi kier a gradici tur hende cu a sostenemi y sa cu loke a sali den media no ta berdad pasobra ami ta hende integro, honesto y disiplina.

