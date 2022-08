Un bes mas Clarice Holman, Master Groomer na Aruba, a sa di representa su isla dignamente den e mundo di Dog Show na Merca como groomer y handler.

El a wordo invita recientemente pa bay prepara (groom) y saca cacho den ring(handler) na Dog Show na Bloomsburg Pennsylvania.

Clarice a biaha di antemano pa custuma cu e cachonan, train cu nan y preparanan pa drenta ring di show.

E cachonan a luci y a gana varios premionan durante e competencia teni durante diferente dia y categoria.

E cachonan cu Clarice a prepara ta dos standard poodle y un toy poodle.

Clarice ta conta:” Mi ta sumamente contento y satisfecho cu nos a logra varios 1e y 2o premio y tambe premionan manera “Winners” cu ta e premio maximo despues di gana den 1 of mas subcategoria di e cacho.

Como unico groomer di region di caribe memey di e grandinan na Merca ta haci cu semper tur wowo ta riba bo y espectativa ta halto.

No pressure right?!

Mi ta asina orguyoso di e cachonan, nos a cera un bond cu otro y nan tawata confiami pa nos shine ️ hunto. Mi ta bay miss nan. Na final, ta nan momento.

Mi ta asina agradecido pa e oportunidadnan aki, unda cu mi por demostra cu Aruba tambe tin talento y cu nan ta balora y respeta mi trabao den exterior riba e nivel aki di grooming.”

Nos kier felicita Clarice Holman como tambe e doñonan di e cachonan cu nan exito/ premionan y gradici Clarice pa semper haci un bon trabao y laga Aruba su nomber semper na halto.

Nos por ta orguyoso di conta cu un professional local di e caliber aki.

Masha pabien Clarice Holman.