Diabierna anochi, durante Premio Excelencia den Deporte a reconoce e atletanan cu mas a destaca durante aña 2022. Tambe a rindi homenahe na nos baluartenan deportivo cu a contribui gran parti di nan bida na e desaroyo di deporte di Pais Aruba. Minister Endy Croes a haci entrega di e plakkaat na Sr. Claret Lopez.

Un poco di e trayecto di Sr. Claret Lopez:

Claret su amor pa e deporte di baseball ta bini di su kerida mama, kende tabata hunga softball pa e ekipo di La Porteña. Sr. Lopez a hunga baseball den Little League pa Oso Grape y a titula sub campeon. Tambe Sr. Lopez tabata forma parti di seleccion di Little League, Señor League y baseball AA. Adicionalmente, Sr. Lopez a hunga pa seleccion hubenil di Aruba den e torneo Cuatricentenario di Caracas. Claret a hunga baseball na Hulanda y a ser invita pa pitcha contra e team campeon di division 1 na Hulanda. Claret a hunga softball pa Aruba Jrs y a titula “champion pitcher”.

Baseball:

Den e disciplina di baseball Sr. Lopez a fungi como dirigente y organisa e unico “All Star game” den baseball AA.

Korfbal:

Den e disciplina di korfball Sr. Lopez tabata dirigente di e team di BIONIC, caminda cu el a oganisa un encuentro entre seleccion di pariba di brug contra pabao di brug combina cu un 10KM recorido di bicicleta cu a hala hopi atencion.

Sr. Claret Lopez a forma parti di e reorganisacion di COA.Tambe, Sr. Lopez a forma parti di e formacion di FFD. Sr. Lopez a fungi como PR den campeonato internacional di baseball hubenil na Aruba y tabata MC na diferente ocasion deportivo. Ademas di esaki, Sr. Lopez a nara partidonan di baseball na radio pa hopi aña.

Transmision di futbol:

Sr. Lopez a atende dos les di referee: un duna pa Sr. Porois Tromp y uno door di FIFA pa siña e reglamentonan di futbol.

Television:

Sr. Lopez a cuminsa cu un programa deportivo na TeleAruba cu ta hiba e nomber Papia Deporte cu tabata gosa di un sintonia grandi. Despues a continua cu su carera na ATV y aki a cuminsa cu programa Time Out cu te awe ta existi. Sr. Lopez a anima e transmision di baseball di grandes ligas cu a bira sumamente popular.

Pa conclui, Minister Endy Croes ta felicita Sr. Claret Lopez cu su reconocemento bon mereci, alabes ta gradicie pa contribui den e desaroyo di deporte di Pais Aruba.