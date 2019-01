Ciudadano local hibando bataya legal contra construccion di condominio casi den su cura di cas

Actualmente tin un fenomeno pasando na grandi na Aruba, cu e construccion di condomionan pa loco. Den e caso aki, Sr. Juan Carlos Croes ta un di esunnan afecta pa e fenomeno aki. Sr. mr. Alex Solagnier, e representante legal di Sr. Croes ta splica mas ariba e problema aki.

Sr. Croes a traha su cas na 2000, y ora cu el a haya su verkavelingsplan y caminda cori. Na 2017, Sr. Croes el a pidi pa un bijbouw y pa cual e ta haya e mesun verkavelingsplan. Y na final di 2018, a cuminsa cu e construccion di un compleho di appartamento, tipo condominio di 42 camber, di cuater piso halto.

Na Aruba tur hende sa cu condominio ta hotel y ta un fenomeno cu gobierno ta na altura di dje, te cu a cambia nan ley di belasting, pa nan cobra room-tax di dje. Pero e condominio aki ta traha ariba un tereno destina pa vivienda y ta traha na menos di 3 meter leu for die cas di Sr. Croes. Ta increibel, segun Sr. Solagnier, con e proyecto aki a wordo otorga pa den un bario cu ta wordo mustra den ROP cu ta un bario di vivienda, cu ta destina pa hendenan cu ta traha den e sector hotelero y cu mester sostene henter e sector hotelero di Eagle. Gobierno ta dunando permiso contrario na loke e mes ta bisa.

E ROP cu e bario en cuestion no ta suppose di tin’e, y ora di wak e proyecto, por wak cu e ta cambia full e aspecto di vivienda. Pero den e caso aki, Sr. Croes a inverti tur su cen den e construccion di su cas, ariba un tereno erfpacht, cu el a haya for di gobierno. Ora cu a bay haci e investigacion ariba e proyecto aki, ora cu e construccion a cuminsa, por mira cu e vergunning a wordo duna na 2012 na un compania. Despues di cu e proyecto a wordo otorga, el a wordo bendi na 2013, cu’n otro compania cu ta pertenece na mesun grupo. Motibo di esaki, no sa.

Den e acto notarial di 2013, nan mes ta bisa cu e tereno ta wordo uza pa vivienda y no pa un compleho, pero mientras tanto nan tabata tin e permiso caba. Dus, eynan tin un bruhamento. Ora cu a sigui, a bin resulta cu e grupo aki no tin ningun permiso pa opera na Aruba. Normalmente, bo mester tin un vestigingsvergunning, ainda despues di 7 aña, desde cu el a wordo estableci.

Kico ta e consecuencia di esaki? Cu e construccion aki, Sr. Croes, ta hibando un daño grandisimo. No ta algo cu ta perhudica Sr. Croes so, pero pa henter e bario. E ta algo cu ta pasando den henter e bario. Loke ta purbando aworaki, ta pa para e proyecto pa haya claridad di kico ta pasando. Awo cu a haya e verkavelingsplan, cu e compleho aden, tur cos a cambia, segun Sr. Solagnier. Camindanan cu mester a pasa dilanti Sr. Croes su cas, a wordo elimina. Otro camindanan, no ta sigur con esaki ta bay ta. Segun normanan di DOW, e compleho mester tin 98 parkeerplaats, pero no tin e espacio aki. E camindanan ta caminda di santo, lo bin turistanan, dus hetner e concepto di conoce bo bario, un bario trankil, ta wordo tira afo. Tur dia ta haya diferente ta cana den bario.

Henter e proyecto tin un swimpoolbar inclui, cu ta pega na menos di 3 m di e camber di Sr. Croes. E ta proyecta 2 piso. Esaki kiermen cu Sr. Croes ta perde henter su privacidad, su bida familiar, bida di cas. E proyecto ta un U y cas di Sr. Croes ta net mei mei. Tin asina hopi excepcion den e proyecto aki haci, cu ta imposibel cu niun hende sa di dje.

Pa di prome, e tereno ariba cual ta construyendo, ta eigendom cu e grupo a cumpra. Pero e proyecto ta encera dos tereno eigendom di gobierno, cu gobierno a duna nan of a priminita nan. Esey no cla ainda, e ta bou di investigacion. E proyecto ta encera 3 tereno en total.

Pero segun e bouwverordering, lo mester tene un distancia di cura mita di e haltura di e edificio cu ta construyendo. E edificio ta 4 piso, cual ta encera cu e lo mester ta na 6 m leu for di e cura. E mas peligroso ta cu ta uzando un crane, cu ta pasa ariba e cas di Sr. Croes, pa hiba e materialnan. Cu tur e peligernan cu esaki ta encera. Pero niun dia Sr. Croes a wordo poni na altura cu lo uza e crane. DTI ta bisa cu e crane ta bou di control y hopi caminda crane ta pasa ariba cas di hende. Esaki no ta cuadra cu berdad. Tur crane den operacion mester tin un plan di siguridad. Y Sr. Croes tin derecho di pidi pa esaki.

Pero Sr. Croes ta forma un famia di 4 y nan ta tin un crane ta pasando ariba nan cas. Tampoco nan a yega di contact Sr. Croes. Aki, segun Sr. Solagnier, gobierno ta fout. A pesar di cu e tereno ta eigendom, e verkavelingsplan ta indica cu e tereno ta pa vivienda, pero aworaki el a wordo cambia pa un compleho di apartamento. Y esaki ta cambia e dinamica di e bario. Demas bisiñanan ta siguiendo e caso di cerca, pero ta Sr. Croes ta esun mas afecta.

A bay corte y aki nan a wordo indica cu e vergunning a wordo duna na 2012 y e proceso administrativo cu a dien in, nan tabata hopi laat cun’e. Ora cu e construccion a cuminsa, a purba contact minister ainda pa haya claridad di kico ta pasando. Y aki ta unda cu corte a bisa cu metser a haci un obhecion mesora. Awo ta mucho laat pa e vergunning pero ta mucho trempan pa e obhecion.

Den e procedura administrativo, minister tin 12 siman pa dicidi, es decir 3 luna. Esaki ta caba dia 8 di maart. Pero pa maart caba, e luga lo ta na 4 caba. E ta steal frame. Teoria ta bisa, cu el a wordo traha caba kico mas por haci. Pero e punto ta e daño cu Sr. Croes ta hibando.

Loke mr. Solagnier ta desea ta pa gobierno, e minister concerni dne e caso aki, pa wanta e proyecto aki. No por ta asina cu ta perhudica un Arubano, cu a inverti den su cas, y awo e cas ta perdiendo balor. Pero si nan a manda carta pa Camara di Comercio, buscando mas informacion y asina prepara tur documentacion.

Y den un siman lo dicidi si ta bay den un kort geding, of un caso civil, dependiendo di kico gobierno lo dicidi. Gobierno t’ey pa proteha su poblacion. E ta un caso no solamente legal, pero tambe un derecho legal.

Comments

comments