Ciudadano invalido ta wordo nenga di eherce su derecho di voto

Diabierna atardi algo pasa di 6or a surgi un situacion poco fastioso na un urna electoral na Dakota unda un señora cu falta ambos pia a presenta na e urna y a avisa cu debi cu e no por para for di e rolstoel y cu e lo mester pa su yiu compañe y asisti’e pa asina e eherce su derecho di voto como cu e mesa ta halto y e no por para pa wak e stembiljet. Ora esaki a sosode, e presidente di e urna a bay over na nenga e persona di eherce su derecho di voto pa cual a surgi un discucion bastante fuerte y mester a bay over na pidi presencia policial pa reestablece ordo. Na final Polis y candidatonan cu tabata presente pa asina supervisa e proceso a purba di mustra e presidente di e urna riba e derecho di e ciudadano ancra den nos constitucion y hasta tambe a bay over na tuma contacto cu hoofd stembureau pa asina purba soluciona e caso. Toch e presidente di e urna a stempel e carchi voto di e señora como un voto no valido.