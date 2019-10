City Inspector ta haci suplica na tur hende pa ora di transporta sushi pa tapa esaki debidamente

Den mesun conferencia di prensa di Bureau City Inspector, Sr. Robby Rosel a bisa cu ta lamentabel e hecho cu cuidadanonan ta percura pa rond di na cas y den nan cura ta limpi y ta bai tira e sushi aki afo, pero ora di transporta esaki, cosnan ta bai robez. T’asina cu nos ta asercando fin di aña y tur hende ta probecha pa haci pafor y paden di cas limpi pero mester corda cu no solamente bo propiedad mester ta limpi, sino henter Aruba tambe. Pesey City Inspector ta pidi encarecidamente na cada un persona cu ta transporta sushi pa dump pa por fabor ora di hiba esakinan pone un lona riba e pick up of truck of tambe e garoshi riba cual ta transporta sushi p’asina esakinan no bula bai y cai bek riba caminda y berdad bo ta haci bo cas limpi pero den e proceso di hiba e sushi dump, bo ta susha otro camindanan di nos dushi Aruba. City Inspector den transcurso di dos siman tin un cantidad di autonan. dump trucknan cu ta transporta tera, autonan cu ta transporta mata, containernan, trailernan tur esakinan cu ta core riba nos isla Bureau City Inspector a saca potret di cada un di nan y mira con e sushedadnan aki ta bula bai y cai riba caminda. Esaki ta pa City Inspector tin prueba con e situacion ta. No t’asina cu ta tur pero esnan cu no tin tapa of lona riba e sushedadnan aki Bureau City Inspector ta haci un suplica pa usa un lona pa evita e situacion aki. E no ta trabao di City Inspector pa para e autonan aki pasobra eingelijk ta trabao di Polis pa haci tal y duna boet, pero si ta haci un suplica pa tapa e sushinan cu bo ta transportando p’asina nan no bula bai y enbez di yuda mantene Aruba limpi bo tambe ta haciendo nos isla sushi.

