City Inspector: No ta permiti pa bbq cu carbon ariba ruta di parada San Nicolas ni Playa

Segun Robby Rosel Vocero di Bureau City Inspector ta splica cu no ta permiti pa uza grill ariba e ruta di carnaval cu ta tereno Publico .

Mirando cu kisas tin hende cu lo ta pensa di uza grill ariba ruta di carnaval nos kier a pone na nan consentimento cu no ta permiti esaki pa motibo cu e carbon ta daña nos medio ambiente esaki por laga sushi atras di carbon. Si bo kier grill durante di e parada porfabor una un grill di gas no di carbon. Den nomber di BCI y DIP nos ta spera di haya cooperacion di nos carnavalistanan. Y por ultimo nos kier a bolbe recorda cada uno cu a haya un kavel of cu ta ariba e ruta di carnaval pa porfabor no uza palet corda semper cu nos mester mantene nos carnaval bunita. No ta permiti pa corta mata ni uza carton ariba ruta. Den nomber di nos di Bureau City Inspector nos kier a desea henter e pueblo di Aruba un dushi carnaval.

