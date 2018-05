City Inspector lo cuminsa cu accion grandi contra di autonan bieu

Bureau City Inspector lo cuminsa tuma accion contra di autonan bieu poni ariba caminda publico. Sr. Danilo Prescott, di Bureau City Inspector ta amplia.

Sr. Prescott a duna un ehempel, caminda cu den Noord, un meneer tabata pone autonan bieu ariba caminda publico. Den pasado caba Polis di Bario di Noord, Sr. Edgard Maduro hunto cu Bureau City Inspector a hala atencion di e meneer aki y parce cu cos a manera calma, pa dos siman mas o menos. Es tempo ey, polis na su luga mester a actua contra di e meneer aki, sikiera duna un boet. Pero esey no a sosode dus e cabayero a bolbe cuminsa pone autonan ariba caminda publico.

City Inspector a keda di encontra cu Sr. Ceballo di Playa pa bay cerca e meneer aki pa asina tackle esaki tambe. Autonan cu ta para ariba caminda publico tambe lo wordo hala di eynan. Den playa tin un auto para na Eagle, bayendo direccion di rotonde di Wendy’s. E auto a haya un accidente, pero esunnan responsabel no a kita e auto, un polis cu ta trahando straatdienst ta suppose di wak e auto aki. Pero ta laga esaki pa City Inspector pa haci e trabao aki.

Den e proximo dianan lo cuminsa cu accion di piki autonan bieu. Por bisa cu City Inspector ta bezig cu dos accion di auto na mes tempo. Un na Nieuwstraat na San Nicolas y otro na Savaneta. Un compania priva a piki varios auto na San Nicolas y ta hibanan dump.

E doƱonan di autonan bieu tin te cu dialuna pa deshaci di e autonan. SI pa dialuna City Inspector yega na e sitio, cu e autonan ta na e sitio, e autonan ta bay dump.

Mas aleu, Sr. Prescott a bisa cu Infraruba ta e miho cos cu nan por a inventa. Tur cu ta cay bou di Ministerio di Infrastructura y Milieu, esaki ta un manera facil pa sa cual ta e trahadonan di Bureau City Inspector cu ta traha of no. Y e ta un manera pa ministerio pa evalua tur e departamentonan. E programa InfrAruba ta un programa asina eficiente cu e mes ta manda e cierto trabaonan, na cierto departamentonan. Ministerio tin bista ariba tur esaki y nan mes por controla esaki. Pa esaki no ta bay tin mester di Interne Controleur, ya cu esaki ta wordo haci door di e website mes.

