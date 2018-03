City Inspector lo controla nos beachnan durante fin di siman Santo

Temporada di campamento ta den porta y asina tambe Bureau City Inspector (BCI) lo ta controlando riba nos beachnan y tambe na otro luganan cu ta conoci pa tin campadonan.

Tene cuenta cu City Inspector lo ta controlando e siguiente puntonan”

1. Si tur documento ta na ordo

2. Si campadoann tin suficiente saco di sushi

3. Si campadonan ta deposita e saco di sushi na e luga cu Serlimar a pone e bak of si ta bay hiba esakinan bek cas.

4. Si campadonan cu grill tin esaki poni ariba un harde vloer y no ariba santo blanco

5. Si campadonan ta dera carbon uza den santo blanco

6. Si rond di e tentnan ta na ordo y liber di sushi of si tin sushi cu por bula bay den lama

Bureau City Inspector lo ta controlando tur e 6 puntonan aki y si constata cu nan no ta na ordo lo bay over na duna un boet pa e infraccion cometi. Por fabor, tene esaki na cuenta.

Staff & Personal di Bureau City Inspector kier a desea Aruba completo un felis Siman Santo y gosa sanamente.

