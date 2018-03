City Inspector cu KPA lo keda controla e beachnan durante Semana Santa

Manera tur aña City inspector ta controla riba tur e beachnan hunto cu diferente miembronan di Korps Polis Aruba (KPA), asina City Inspector, Sr. Danilo Prescott a splica.

Control specifico riba cierto aspectonan cu no ta permiti y cu lo a sinta riba e verguning, manera grill, chairwood poni riba santo blanco cu no mag si esaki no lo ta poni riba un hard floor, y asina tambe sushi riba laman lo bay wordo controla.

Sigur cuerponan di control lo ta hopi stricto den parti di siguridad y lo keda patruya den dia y anochi tambe. Den barionan tambe lo tin control door cu mayoria di casnan lo keda su so den temporada aki, y tambe control di sushedad riba caya lo tuma luga segun e city inspector como autoridad concerni.

Den parti di barinan di sushi nan lo wordo ubica den e campamentonan na un punto central y tur hende lo mester zorg pa trece tur e desperdicionan na e punto central pa tira den dje y Serlimar .Tambe lo pidi na e comunidad pa duna e colaboracion y trece nan saconan di sushi y laga tur cos cera den saco .

