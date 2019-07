City Inspector: Control lo cuminsa riba tur vehiculo cu no ta pone lona pa tapa sushi

Segun vocero di BCI Sr Robby Rosel cu durante di control di tur dia a bin topa cu Pickup y trucknan cu ta transporta sushi di mata di cas of desperdicio di comerciantenan ariba caminda y sin ta tapa. Nos a sigui un di e pickup y pa nos sorpresa nos a bin topa cu mas di e tipo di vehiculonan asina.

Ora a yega Dump nos a bin encontra mas di pickup cu ta drenta sin lona pa tapa e sushi of desperdicionan pa nan no cai ariba caminda y laga esaki nan atras. Un di nos inspectornan a hala atencion mesora di e chauffeur nan cu tawata yegando Dump. Nos por bisa cu algun di nan ta cumpli y ta yega cu e tapa of lona a riba e vehiculo pero tin otro cu no ta cumpli. Den nomber di BCI mi kier a pidi cooperacion na tur cu ta transporta desperdicio pa Dump pa porfabor corta tapa esaki pa asina bo no hasi Aruba sushi y evita di haya un boet di polis.

Team BCI lo bai ta hopi severo ariba esaki. Pa esnan cu ta mira tipo di casonan asina porfabor subi ariba www.infrAruba.com of yama 5829777.

