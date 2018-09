City Inspector a haci cura di señora cu problema mental limpi

City Inspector tabata bezig pariba di brug, bashando dos cas abao, banda di Biblioteca Nacional. Sr. Danilo Prescott, di Bureau City Inspector cu e relato.

Bureau City Inspector a ricibi yamada di Sra. Carina Matthew, di FCCA pa cu un yudansa pa un señora cu ta un hoarder pero cu ta sufri di malesa di mente, cu ta cana riba caya busca sushi ariba caya. Ora cu personal di Bureau City Inspector nan a topa cu’n situacion basta deplorable, mirando cu e Señora practicamente no tabata tin caminda di move den cas. Den caso di candela, e señora no tin caminda di sali.

A tuma contacto cu Serlimar, cu a yuda Bureau City Inspector cu’n baki y tambe dos ploeg, pa asina nan a cuminsa e accion di limpiesa na e cas aki. Basciamnete e persona ta bibando den un situacion di ‘hoarding’, unda cu tur cos ta warda den cas of den cura, manera ta e caso cu e señora aki. Tabata tin un baki di 30 yarda mas dos baki di pick up a bay dump yena cu sushi. Esaki ta tabata sushinan di den su cura so.

Mirando cu e señiora ta un persona cu ta sufri di problemanan mental, FCCA a tuma contacto cu PAAZ, pero esaki ta yen, pa cual FCCA no por haci nada y no por saca e señora for di cas. Pa loke ta e parti paden di e cas, Bureau City Inspector ta planeando un dia pa bay haci esaki. Pero prome nan lo tin di tuma contacto cu e departamentonan concerni, pa asina haci un evaluacion pa cualkier contaminacion, ya cu nan no por yega drenta un cas sin sa kico ta spera nan.

E caso aki di e señora tabata caso di un ayudo humanitario, Bureau City Inspector ta haci tur lo posibel pa yuda. Cualke caso di awa para, etc. of sushi, tuma contacto cu Bureau City Inspector, of cu InfrAruba. Di Bureau City Inspector, casi tur nan problemanan ta soluciona. Loke nan ta bezig cun’e ta e situacion di bestianan ariba caya. Probablemente Huis van Bewaring lo wordo poni na disposicion di Bureau City Inspector, pa cu e cachonan di caya.

Un veterinairo ta bin checknan y den cualkier caso, ponenan den adopcion, segun Sr. Danilo Prescott, di Bureau City Inspector.

