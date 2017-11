Citgo tin Prome Minister mr. Evelyn Wever- Croes sumamente preocupa

Pa Prome Minister, Sra. mr. Evelyn Wever Croes, e tema rond di Citgo tin’e hopi preocupa si mira cu awor nomber di Aruba ta hinca den caso di detencion y e otro ta cu si Citgo no habri pa 2018 esaki lo trece mas problema financiero pa Aruba.

E tema di Citgo ta un tema hopi delicado y e ta hopi preocupante. Y esaki ta pa diferente motibo, pa cuminsa cu e diferente detencionnan cu tabata tin, cual ta un sla pa Aruba tambe, ya cu tin Citgo ta na Aruba y nan tabata na caminda na Aruba. Ta hendenan cu ta envolvi cu Citgo Aruba. Esaki no ta cosnan cu bo kier pa pasa cu cosnan cu ta asina importante pa bo pais.

Minister President mr. Evelyn Wever- Croes ta purbando di haya mas informacion mes, tocante di e detencion, etc. Informacionnan ricibi ta di un solo banda y e ta buscando pa haya mas informacion pa e forma un opinion pa su mes. E hecho ta cu e ta keda un sla.

E gobierno anterior a conta hopi ariba Citgo su reapertura pa e finanza publico di Aruba. Esey kiermen cu si Citgo no realisa, si e no habri y e no cuminsa opera, esey lo trece hopi mas problema financiero pa nos pais, cual tin Prome Minister preocupa pa cual e kier ta hopi sigur cu si e ta un proyecto viabel, cu e ta bay habri di berdad y si e ta duna e cuponan di trabao,

Mientras tanto, minister di Labor a cuminsa cana e caminda, pa asina tin e asina yama Citgo desk, uno di berdad, unda cu Arubano ta haya trabao. Tin hende trahando caba den refineria, pero nan no ta local. E poco actividad cu por tin, mester zorg pa nos hendenan local haya trabao.

Ehecutivonan di Citgo kier a tene un reunion cu Prome Minister, pero esaki a pidi un tempo pa e por studia e contract mas miho. Pa ora cu e sinta na mesa cu Citgo, e sa exactamente kico tin den e contract, kico no tin, kico ta e palabracionnan, kico ta e plan y kico ta e deal cu Citgo. Sra. mr. Wever- Croes no por permiti pa e bay un reunion si cu e ta na altura completamente di e deal di Citgo.

Mas aleu, Prome Minister a bisa cu ora e ta asina leu, e lo sinta na mesa cu Citgo. For di comienso a keda dicidi cu tur informacion mester ta completo na ambos banda. Lo papia tambe riba algun cos den e contracto cual e no ta mucho di acuerdo cun’e. Ya caba ta studiando e contracto, cual e kier studia esaki bon.

Ora cu tin e contactonan ey e ora e lo por bisa si Citgo ta bay habri di berdad, si e ta bay trece desaroyo economico y e finanzanan di belasting cu e gobierno anterior a kere cu e ta bay trece. E desaroyo aki di Citgo tin Prome Minister hopi preocupa ya cu un biaha mas Aruba su bon nomber y su integridad mester wordo reestableci y nos no por afford esaki mas.

Na fin di dia, ta haci esaki pa motibo cu kier pa e crea empleo, desaroyonan economico pa nos hendenan, no pa otro hende pero pa nos hendenan prome. Y ora cu tin esey cu tur siguridad, e ora por bisa cu, ok, e ta bay habri. Pero aworaki Prome Minister ta hopi preocupa pa cu e desaroyonan rond di Citgo.

Por ultimo, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes a bisa cu e no a haya e documentonan original firma door di Presidente Nicolas Maduro di Venezuela. Loke el a haya ta e mesun contractonan cu parlamento a haya ter inzage. Aworaki nan mester duna “full disclosure”, nan no por keda sin duna informacion mas. Aruba no por ta den un contracto cu hende y no sa kico a wordo palabra. Pa es motibo aki tambe ta pidi tempo pa haci esaki y pa asina por pone presion ariba compania, pa percura cu si e habri mes, nos hendenan ta haya trabao. Nan ta paga e belasting cu nan tin cu paga. ta p’esey bo kier pa mas compania establece na Aruba y mas cu tur, pa e trece e desaroyo economico cu nos kier aki na Aruba.