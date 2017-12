CITGO Aruba no ta mustra di tin garantia di haya placa pa opera

Minister President, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes, ta mustra di ta sumamente preocupacion pa cu e situacion di e refineria.

Despues cu e top di CITGO a wordo deteni pa autoridadnan Venezolano, ta pone cu e financiamento cu CITGO tin mester pa cuminsa opera e refineria, no ta bin. No tin un banco na mundo, segun Sra. Evelyn Wever- Croes cu lo bay fia CITGO cen, bou di e circunstancia unda cu e top di e compania ta cera. Mester ta hopi realistico y e ta trece un problema hopi mas serio pa Aruba. Minister President ainda no a haya un bista completo di e status, di e documentonan, y ta den proceso pa analisa tur e documentonan pa tin un bon bista di loke a wordo palabra, pa pro forma un opinion si por realisa algo ainda di dje.

E momentonan aki e presupuesto pa 2018 cu Minister Bermudez a laga traha, cu a resulta di tin un deficit adicional di casi 200 miyon. Eyden e gobierno anterior si a tene cuenta cu otro aña e refineria ta bay habri. Si e refineria no habri, esaki ta haci cu e problemanan ta bira mas serio. Pero pa loke Sra. Wever- Croes ta wak awo, ta hopi dificil cu e plannan di e refineria por continua. Gobierno no a forma un opinion definitivo ainda. Despues di evalua tur posibilidad, e ora lo bay duna un posicion si ta kere cu e ta bay habri y cu lo contribui na entrada si of no. Aworaki e ta mustra hopi, hopi scur.

BENEFICIO DI CITGO

Pa loke ta e deal di CITGO, e contractnan gobierno actual a haya nan for di ex minister Richard Arends, y na parecer di Sra. Wever- Croes, esakinan no ta tur e documentonan. Tin quickscan haci door di Hulanda, cu nan no a haya ainda. Gobierno actual no a haya tur e documentonan, y awo nan ta bezig ta reconstrui tur e documentonan. Loke e pueblo di Aruba tin miedo di dje y preocupacion pe, ta e hecho cu si , CITGO por claim Aruba, un cantidad cuantioso miyones, Minister President, di su banda ta den cumplimento. Dus niun hende no por claim placa for di pais Aruba. Pero awo Aruba ta evaluando si e ta sigui cu e contract of no. Si CITGO no ta cumpli, esey ta base pa cancela un contracto. Den e proceso ey gobierno ta awo. Pero ta bay tuma un tempo pa expertonan pro kibra cabes ariba e contract y pa haya un miho bista cu si esaki ta algo haalbaar of no. Pero pa comienso di aña lo tin un miho bista, si CITGO lo bay nifica algo pa e economia di Aruba, si of no.