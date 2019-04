CITGO Aruba definitivamente ta un “MISTERIO” grandi

Awor cu e desaparicion di e suman grandi di 180 miyon Dollar for di CITGO Aruba definitivamente e contrato cu a wordo firma entre Gabinete Mike Eman I y II cu Citgo ta un misterio pasobra despues cu nos actual Prome Minister, Evelyn Wever-Croes a anuncia cu e suma cuantioso aki a desaparece ta duna mas peso na e ponencia aki. Un contrato cu niun hende a haya pa mira y no tin informacion riba su contenido awe ta keda comproba cu tin ireguralidadnan den dje. Manera ta conoci e suma di 260 miyon Dollar a wordo manda pa Aruba pa ser exacto pa CITGO Aruba, pero di e suma aki 180 miyon Dollar ta desapareci. Pero esaki awo ta lanta preguntanan cu mester tin contesta riba nan p’asina tur hende por compronde kico realmente a sosode akinan. Tin cantidad di puntonan cu ta hopi bruha den e caso aki caminda cu primeramente mester haya sa si berdaderamente e suma aki a wordo manda y deposita riba cuenta di CITGO Aruba. Pero no solamente esaki ki ta e trabao di Banco Central akinan, pasobra si t’asina cu, manera a sali den otro medio di comunicacion, e suma aki lo mester a wordo lanta y saca for di Aruba bek dor di Chavistanan cu ta forma di CITGO Aruba, dicon no tabatin un control adecuado riba e deposito y despues el a wordo saca atrobe, pasobra den poco palabra esaki tambe ta un forma di “labamento di placa”. Unda e ley di MOT a keda den e caso aki anto??? T’asina e ora cu CITGO Aruba tin man liber pa haci y deshaci esta den un estilo di diplomacia. Pues mas cu claro e ora e titulo di “Misterio” ta klop pa e contrato cu a wordo firma dos aña pasa.

