Citgo a indica cu lo kier bay pa 31 di Januari awo

Prome Minister Evelyn Wever-Croes durante Conferencia di Prensa dialuna mainta a duna un relato amplio riba e ultimo desaroyonan tocante Citgo. E situacion ta tenso y Citgo mes a indica cu nan lo desea di bay pa 31 di januari benidero. E siman aki lo ta un siman determinante pa esaki logra of no. Mientras tanto, negosacionnan ta andando ainda pa asina Aruba haya bek e ‘yabi’ di e refineria y pa Citgo no bay cu e ‘yabi’ y tene Gobierno den corte pa hopi aña.

Prome Minister a enfatisa cu e motibo pa cua ta importante pa yega na un areglo di terminacion di contract cu Citgo ta pa asina Gobierno por haya e oportunidad pa drenta y drecha caminda cu mester drecha. E ekiponan den e refineria ta den mal condicion y hasta tin ta den cay den otro. E waf tambe a mustra señalnan di hopi mal condicion. Y di un caminda Gobierno lo mester haya e placa pa haci e inversionnan necesario.

Prome Minister a duna di conoce cu e miho cos cu por pasa pa Aruba ta pa Citgo bandona e isla pa asina Gobierno busca un otro operador. Mientras tanto e compania estatal, RDA, a cuminsa prepara pa e momento cu Citgo bay. Opcionnan cu tin ta, cu si Citgo bay e fin di luna aki, ya dia prome di februari mester tin ekipo eynan pa sigui cu e trabounan di e terminal na unda cu na februari un otro barco lo drenta cu gasolin, fuel y HFO y asina garantisa e suministro. Contrario na e rumornan di fin di siman na unda a conseha tur hende pa bay tank nan auto pasobra gasolin lo caba na Aruba, Prome Minister ta enfatisa cu e suministro local niun momento tawata na riesgo y lo no ta na riesgo tampoco pasobra Gobierno tin un Plan B.

Plan B, segun Prome Minister ta encera e compania cu RDA a lanta pa opera e terminal y tuma over e trabounan, Terminal di Energia Aruba. E compania aki ta un compania estatal cu ta cay bou di RDA y RDA bou di Gobierno. Pa motibo di e menasanan di Citgo di lo bay un ora pa otro, e compania aki mester a bin pa sigui cu e trabounan especialmente pa e parti di gasolin, HFO pa WEB y jetfuel.

Pa loke ta trata e trahadonan, Prome Minister a referi na e reunionnan cu ta tumando luga na unda cu tin mediador di Gobierno den e negosacionnan. E compromiso di Gobierno ta pa percura pa pronto haya un operador nobo cu lo tuma nan over. Algun lo wordo tuma den servicio pa Terminal di Energia Aruba pa garantisa cu e trabounan na e waf ta continua ora cu e barco yega na februari.

E suminstro di gasolin, Prome Minister ta enfatisa cu e rumornan no ta berdad y ta pidi pa pueblo no cay den panico. Aruba ta den e ultimo pa loke ta trata e capitulo yama Citgo cu a tarda masha hopi mes pa finalisa siendo cu ya desde mei aña pasa Prome Minister a informa cu e lo institui un comision pa nan bay busca un otro operador of studia kico otro lo por haci cu e refineria y despues di tanto luna ainda no por a ni institui e comision aki. Pero poco poco te yegando e punto na unda cu lo institui e comision aki mirando e ultimo desaroynan. Mientras tanto, Prome Minister ta pidi Aruba pa no cay den panico. Gobierno ta manehando e situacion cu diferente plannan riba mesa pa garantisa especialmente suministro di gasolin.

Pa loke ta trata e diferente atakenan di oponentenan, Prome Minister ta duna di conoce cu nan ta bin di esnan cu no ta desea pa Citgo bay pasobra esaki lo no conbini nan saco pa motibo di e hopi beneficionnan personal cu nan tawata tin cu Citgo. Sinembargo pa Gobierno, Aruba ta conta. Y cu Citgo, nos lo no mira desaroyo economico den nos pais. P’esey, Citgo mester bay.

