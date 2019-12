Cinema nobo y moderno lo haya e nomber “Gloria” bek

Cine tabata e prome negoshi di MetaCorp desde aña 1920, tempo cu a cuminsa pasa pelicula den aire liber den cura di e edificio di Censo na Playa. Despues a habri Gloria den caya grandi, sigui pa Rialto, di Arturo “Tuyo” Arends den Steenweg. Na un dado memento, tabatin un cine den casi tur districto di Aruba. Awe cu e compania ta na vispera di celebracion di 100 aña, ta honrando tur e nombernan aki bek, pa sigui enfoca riba futuro, sin lubida nan pasado, cu a sirbi como un fundeshi solido pa henter e compania.

Eduardo de Veer, President-Commissaris di MetaCorp a bisa recientemente cu awendia e edificio unda antes tabata Rialto den Steenweg a bira oficina di MetaCorp. A probecha di pone e nomber bek riba e edificio, mientras cu na San Nicolas a haci mesun cos, door di uza e nomber Principal, cu tabata nomber di e cine e tempo aya.

Eduardo de Veer a probecha pa anuncia na mes momento cu lo uza e nomber “Gloria” riba e edificio di e cine nobo y moderno riba Sasakiweg. Esey ta bay bek na nos “roots”. Esey ta e nombernan cu tabata existi e tempo aya.

A splica cu lo tin varios sala VIP, lo tin un IMAX grandi, lo tin diferente restaurant den e mesun edificio nobo aki, cu entretanto ta den fase avansa di construccion. “E lo ta ful ekipa”, asina el a indica. Den e IMAX e luznan no ta bombionan grandi mas, pero nan ta “laser”. No tin un solo projector pa haya claridad riba e screen grandi, sino 2 projector y 2 laser proyectando riba e mesun film. E ta digital riba un pataya enorme y cu un zonido cu antes tabata single track cu un speaker tras di e pantaya. Despues el a bira 3 speaker cu tabata left, right y center, a cambia pa left center right y suround sound y despues right, center, left, patras, robes y drechi, cual zonido tabata move rond.

Pero awor, den e edificio nobo, lo uza tecnologia IMAX cu tin 12 track, pues un zonido for di e mundo aki. E diferencia di mira e mesun pelicula via Netflix na cas of bay IMAX, ta un diferencia enorme.

Apertura di e cine Gloria nobo lo ta e momento di celebracion di 100 aña. Segun Eduardo de Veer, lo tin un happening relaciona cu esey. El a admiti cu a haci henter e proyecto di “Gloria” hopi mas grandi cu si lo a habri na aña 2024 por ehempel. Parcialmente e proyecto ey t’ey pa motibo di 100 aña di compania.

Kisas lo no a haci un inversion dje grandi ey, pasobra e inversion ta suma riba 38 miyon florin. El a indica cu por ta lo haci algo chikito. “E ta marca 100 aña di compania, nos sa cu e tin un riesgo cun’e. E por chupa hopi cliente di nos for di Principal na San Nicolas of hopi di nos clientenan di teatro Renaissance,” segun Eduardo de Veer.

“Pero nos a dicidi cu nos kier haci esaki over the top y ta precisamente asina e proyecto a bin tambe!”

