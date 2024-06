Durante Playa Film Festival di e aña aki cu lo tuma luga riba 19 y 20 di juli na Cas di Brenchie, fundacion CINEARUBA ta ofrece un tayer di pelicula gratis riba diasabra 20 di juli di 6 pa 7’or di atardi na e parke di Brenchie Arends. E tayer ta consisti di traha un pelicula di 1 minuut den un solo take, dus sin corta. Na Ingles esaki yama ‘Long Take’ y na Spaño e yama ‘Plano Secuencia’ unda cu e movicion di e actornan ta den sincronisacion cu e camera. E ta mustra masha simple mes, pero e realidad ta cu e ta hopi complica. Door cu no por corta, hopi cos por bay robes, pero net esaki ta e desafio y ta haci ful e experiencia leuk.

E tayer aki no ta nada tradicional, CINEARUBA ta consciente cu participantenan kier menos teoria y mas practica. Pa e motibo aki e participantenan lo inicia di biaha na graba nan pelicula y durante e proceso nan lo wordo asisti y yuda na momento cu nan pega. Participantenan lo traha den grupo di cual algun lo actua y otronan lo graba cu nan telefon celular of cu cameranan provee door di e instructor. E instructor di e tayera aki lo ta Adriano Nanof di fundacion CINEARUBA. E no ta un tayer pa profesionalnan. E proposito di e tayer ta pa pasa un momento agradabel cu otro personanan y siña algun tecnicanan cu despues e participantenan por aplica na nan videonan di social media.

Pa participa na e tayer aki por bishita playafilmfestival.com y yena e formulario di aplicacion. Ta importante pa haci esaki door cu espacionan ta limita. Edad di e tayer ta 13 aña bay ariba y no mester tin conocemento di uza camera of actua pa por participa. E proyecto aki ta conta cu apoyo di Cede Aruba, VNO, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, Setar, Santos y Cas di Brenchie. Fundacion CINEARUBA kier gradici tur e participantenan cu ta participa e aña aki na e festival di cine di Playa. Tur informacionnan tocante e festival ta riba e pagina di e festival.