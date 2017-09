Cinco temblor sinti na Peru

LIMA, Peru- Cinco movimento sismico a wordo sinti den oranan di marduga di diahuebs. E temblor di mayor intensidad tabata di 4.8 grado ariba e scala di Richter a keda registra na Lima, segun e Instituto Geofísico del Perú (IGP).

E epicentro di e movimento telurico, cu a sosode pa 3 or y 19 di marduga, tabata localisa na 10 km zuidoost di Matucanca cu un profundidad di 40 km.

Tocante e di dos sismo, esaki tambe tabata localisa na Matucana, exactamente na 15 km zuidoost y tabata tin un intensidad di 4.1 grado. Esaki ta tuma luga pa 3 or y 24 y tabata tin un profundidad di 42 km.

E di tres temblor tabata di 4 grado y a wordo sinti den e mesun ciudad Limeño pa 3 or y 26 di marduga na un profundidad di 41 km. Di mesun manera, e di cuater y ultimo temblor registra a alcansa un magnitud di 3.5 grado pa 3 or y 48 di marduga.

Pero tera no a stop di tembla y un di cinco vibracion a wordo sinti den un localidad oost di Lima pa 4 or y 53 di marduga, cu magnitud di 3.2 grado. Segun ultimo informacionnan, e habitantenan di Matucana no a bolbe bek nan cas despues di e di dos temblor.

Peru ta situa den e zona denomina Pacific Fire Belt, unda cu aproximadamente 85% di e actividad sismico mundial ta tuma luga.

Fuente: http://larepublica.pe