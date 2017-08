Cinco tecnologia cu lo transforma mundo den futuro

Awendia ta dificil pa recorda con tecnologia tabata ta un dies aña pasa. Algun di e cosnan cu actualmente ta parti importante, si nos por yam’e asina, di nos bida, manera rednan social y smartphone, dies aña pasa apenas tabata halando nan prome stap.

Pero cada dia investigacionnan ta avansa mas, descubrimentonan increibel y innovacionnan tecnologico grandi. Siguientemente ta sigui un lista di tecnologianan cu probablemente lo por cambia nos bida radicalmente den e siguiente 10 pa 15 aña

1. Clone virtual

Awendia nos por “combersa” cu aplicacionnan manera Google Assistant y Apple Siri, cualnan ta suministra nos e informacion cu nos mester, ta reserva nos ticket, ta simplifica nos interaccion cu nos contactonan, ta planifica nos dia, organisa nos agenda y ta recorda nos ariba nos afspraaknan. Nan ta capas di adapta nan mes na nos vos y preferencia, hopi biaha prome cu nos kier haci un pregunta ya nan sa caba kico nos kier puntra.

Pero ak 10 pa 15 aña, probablemente e trabao di nos asistentenan personal, tanto den e espacio virtual como den mundo real, lo wordo realisa door di nos mesun avatar. E asistentenan inteligente aki no solamente lo papia cu nos vos, pero lo adopta nos apariencia, y lo por representa nos, por medio di imagennan holografico. Nan lo por hasta tuma decisionnan pa nos, dependiendo di e nivel di independencia cu nos permiti.

2. Computer tamaño di un stadion di futbol

Ta ser calcula cu den e proximo 10 añanan lo yega asina leu di traha un computer casi na un schaal real. Segun e proyecto presenta pa cientificonan Britanto na Februari 2017, e mashin lo ta di tamaño di un stadion di futbol y lo tin e capacidad di procesa biyones di biaha mas potente cu e computernan actual.

3. Computador invisibel

Danki na e avanse di nanotecnologia, e gran parti di computernan lo stop di ta visibel pa nos wowonan y lo ta presente den tur obheto cotidiano rond di nos. For di nos paña y sapato inteligente, te cu articulonan di higiene personal of contact lens, cualnan lo por wordo controla door di un simpel comando di voz, of lo funcional di manera automatico, ahustando su mes na e circumstancianan.

4. Un ‘dokter’ personal den nos curpa

Nanotecnologia lo permiti dokternan actua directamente riba celnan specifico di nos curpa. Den futuro, posiblemente lo introduci den nos sistema sanguineo nannorobotnan cualnan lo por haya y trata celnan cancerino y identifica otro problemanan den nos organismo.

5. Hubentud eterno

Na 2015, un grupo d cientifico Mericano a logra establece e genesnan responsabel di enbehecimento. Ora di ‘desactiva’ algun di esakinan, lo por extende e ciclo di bida di e celnan aki.

Fuente: https://actualidad.rt.com/