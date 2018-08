Cinco persona ilegal trahando na Fast gara durante accion di GNC

Diabierna den careda di 5 or atardi personalnan di Guarda nos Costa a bay tene un razia na Fast Delivery Services. Na momento cu nan ta haciendo nan trabou e propetario di e luga a cuminsa gritanan, insulta e personal y falta respet pa nan. E trahadonan haciendo nan trabou deteniendo e personalnan indocumenta di cual ta 7 na e sitio no por a demostra nan documento, e propetario sr H a cuminsa grita cu mester bay cune tambe pasobra e no tin ID.

Aki e comerciante a subi e van y un di e haltonan di GNC na e sitio a pidie pa baha y e comerciante a nenga di baha. Asina e personalnan di GNC a bay na nan post cu e detenidonan y e comerciante pa asina na post informa nan hefe Hassell di loke ta pasando.

E personalnan di GNC ta topa cu nan hefe Hassell ya caba na telefoon cu e Mandatario a yame caba y sa kico a pasa y e mandatario Bikker no tabata contento cu e situacion con e accion a bay. Personalnan di GNC no a keda mucho contento di e reaccion di Minister di Husticia contra nan hefe, pasobra mester scucha ambos banda di medaya y no di uno so.

Durante proceso di controla kende ta ilegal y legal a constata cu 2 por a sali y 5 a keda deteni debi cu no tin permiso pa ta riba nos isla. Den esaki tin tanto homber y hende muhe. E comerciante y e hefe di GNC a papia cu otro y e personalnan di GNC a admiti cu e comerciante a faltanan respet, insultanan y cu e mes a bay drenta van y haci drama. Asina e hefe di GNC a papia cu e comerciante lage bay pasobra e no tin nada di haci wanta como ilegal.

Loke a sucede na e sitio tabata Mensenhandel y bo ta viola ley di labor pa tin hende indocumenta den bo negoshi, ora bo ta viola tipo di leynan aki e ta un crimen serio y tin su consecuencia cu como esun cu tin ilegal y tipo di hendenan asina den su negoshi por wordo deteni. Nos lo sigui e desaroyo di esaki, pasobra tin entendie y confirma cu dialuna Minister kier reuni cu GNC y e hefe tocante e accion na e compania aki.

