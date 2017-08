Cinco persona deteni durante accion policial

Willemstad Curacao: Kuerpo Polisial ta kontinuá ku investigashon i detenshon di sospechosonan den forma inovativo. Djamars 1 pa djárason 2 di ougùstùs 2017, polis a detené sinku (5) sospechoso. Djamars 1 di ougùstùs:

1. alrededor di 21.15 or, e hòmber O.M.C. nasé na Kòrsou di 44 aña di edat, pa maltrato kometé dia 1 yüli último riba un lugá di parker di un establesimentu na Graanbeeuwweg. Detenshon a tuma lugá na Graanbeeuwweg.

Djárason 2 di ougùstùs:

2. alrededor di 07.25 or di mainta, e hòmber M.P. nasé na Hulanda di 51 aña di

edat, pa maltrato kometé dia 6 di yanüari último, den área di Zuikertuintje. Detenshon a tuma lugá na Kaya Seri Gabilan.

3. alrededor di 10.15 or di mainta, un persona femenino nasé na Hulanda di 35 aña di edat, pa falsifikashon di dokumento. Detenshon a tuma lugá na Monreposweg.

4. alrededor di 13.05 or di mèrdia, e hòmber R.B.H. nasé na Kòrsou di 38 aña di edat, pa menasa ku morto di su partner, na Weg naar Fuik. Detenshon a tuma lugá na büró di reshèrshi (VVC).

5. alrededor di 17.05 or di atardi, e hòmber R.D.L. nasé na Kòrsou di 59 aña di edat, pa maltrato kometé den luna di febrüari último na Cocori. Detenshon a tuma lugá na Cocori

A presentá tur e sospechosonan dilanti un Fiskal Ouksiliar.