Cinco persona a bolter den un march riba Ser’I Teishi

Diamars pasa di 12or marduga riba Ser’i Teishi a keda registra un accidente basta fuerte unda auto a ranca palo di luz y bolter. Polis y roadservice ta yega di biaha na e sitio. A topa cu un nissan march riba su dak, cinco hende a sali for di e auto herida. Personal di ambulance a atende cu tur e heridonan y a keda transporta pa hospital. Por a constata cu e march cu e cinco persona tabata biniendo for di pabou direccion pa rotonde ex drive inn velocidad hopi halto a hunga un rol cu e chauffeur a perde control, ranca palo di luz cay otro banda di caminda y e auto a keda den banda bolter pasando 4 palo di luz y pa nan suerte no tabata tin ningun trafico bahando di pariba. Na final takelwagen a presenta pa lanta e march cu tabata riba su dak totallos.

