Cinco Magellan Travel Awards pa Aruba

E estilo distintamente innovativo den cual Oficina di Turismo ta promociona Aruba den exterior, semper ta capta e atencion di biaheronan rond mundo y di expertonan den mercadeo. E ultimo grupo aki a pone cu Aruba tabata un ganador grandi riba e anochi di entrega di e 2018 Travel Weekly Magellan Awards, bayendo cu cinco premio pa diferente campaña publicitario; di cual dos tawata Oro y tres tawata Plata. E criteria riba cual ta evalua y honra e campañanan compitiendo, ta basa riba innovacion y creatividad, pero tambe su eficacia; kiermen con bon e campañanan ta alcansa e metanan fiha.

E reconocementonan aki ta resultado di e trabou di ekipo entre Oficina di Turismo Aruba y agencianan asocia den e area di mercadeo. Fuera di ehecutivonan di A.T.A., e ekipo ta consisti di profesionalnan di The Concept Farm, The Zimmerman Group, Ansira y USIM cu constantemente ta studia mercado, analisa tendencia y crea tur e contenido multimedia cu Aruba ta pone eyfo pa conkista e bishitantenan pa pasa nan vacacion na Aruba.

Nomber di Aruba a resona pa loke ta premio di Oro den categoria ‘Overall Destination for Social Media’ pa e campaña di ‘Sports Illustrated Swimsuit’ y tambe pa “Most Valuable Playa” den e categoria di ‘Caribbean Beaches’ produci pa The Zimmerman Group y The Concept Farm respectivamente.

E premionan di Plata a ser otorga pa e campaña nobo cu yama ‘Authentic Aruba’ (The Concept Farm) y a gana tanto den e categoria di ‘Advertising Campaign in Overall Destination’, como tambe den ‘Caribbean Family Destination.’ Adicionalmente, e iniciativa di ‘One Happy Island of Aruba’ dirigi pa The Zimmerman Group, a ricibi premio den categoria di ‘Caribbean Beaches.’

Esaki ta victorianan grandi ya cu nan ta demostra cu, no solamente nos ta lider den Caribe, pero tambe den categorianan habri pa tur region na mundo. Nos programanan dirigi na media social y posicionamento enfoca riba autenticidad, ta sigui gana tereno.

Oficina di Turismo Aruba ta orguyoso y ta extende palabra di pabien y danki na tur esnan cu a contribui na esaki, entre otro naturalmente e team dinamico di Aruba Tourism Authority, The Concept Farm, The Zimmerman Group, Ansira y USIM. Tambe ta felicita y yama danki pa tur e dedicacion, creatividad, disponibilidad y pasion cu tur esnan envolvi ta pone den promociona producto Aruba.

Comments

comments