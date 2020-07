Cinco ilegal a huy for di GNC na Dakota

Diadomingo pasa di 8 or mainta personal di Guarda nos Costa a informa na Polis cu algun ilegal a huy for di e centro na Dakota, ora a bay tira un control di e ultimo cu nan a haci for di marduga ta indica cu 5 ilegal a logra huy.

Di biaha mester a cuminsa un sondeo pa wak kende t’ey y kende no pa asina busca nan potret y manda rond pa tur hende sa kende ta e ilegalnan cu a logra huy for di marduga. Esaki ta debi na tiki personal cu e departamento tin a pone cu e control no por tabata manera mester ta.

