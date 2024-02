Diaranson awo dia 21 di februari 5 fundacion ta uni un bes mas pa trece informacion riba e topico di cancer. E 5 fundacionnan ta ofrece y invita pueblo di Aruba pa participa hunto den un charla informativo diaraanson awor. ‘Nos t’ey pabo’ ta un serie di charla organisa den diferente bario pa asina trece tur informacion cu bo ta desea, mas cerca di bo. E 5 fundacionnan a uni pa conscientisa comunidad. No solamente tocante nos servicionan individualmente pero tambe pa den unión nos por t’ey pa otro.



Koningin Wilhelmina Fonds – Fundacion Contra Cancer di Prostaat – Mary Joan Foundation – BOB Aruba y Fundacion Coresa ta traha hunto pa den e forma aki por continua duna informacion, conscientisa y tambe duna hermentnan cu por wordo aplica na cas. E fundacionnan aki ta enfoca diariamente riba prevención.

Bin scucha ki servicionan tin pa bo persona of pa un familiar of un amistad.

E charlanan: “ Nos t’ey pa bo” ta gratis y no mester registra. Loke si nos ta pidi pa tur hende yega na tempo. Porta ta habri 6:30 pm y nos ta cuminsa 7pm. Nos proximo charla ta Diaranson 21 di Februari 2024 na MFA Noord y esaki lo ta e penultimo charla di e serie di charla aki. E proximo charla lo ta diaranson 20 Maart 2024 den bario di Dakota.

Cada charla lo finalisa cu un bunita testimonio y nos lo culmina e anochi cu un sorpresa chikito. Nos ta invita pueblo di Aruba pa join un di e charlanan aki, kisas esun mas cerca di bo cas. Sin lubida nos kier urgi nos hendenan pa nan traha nan cita pa e checkeonan de salud. No warda, traha bo cita paso nos salud ta cuminsa den nos mes man.