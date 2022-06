Willemstad Curacao: Den siman tras di lomba tabata hopi comenta cu na e parke di entretenimento Curacao Sea Aquarium na Curacao unda tin dolfijn e gerencia kier bende 5 dolfijn.

Esaki no a cay den bon tera cerca di e yiunan di Curacao. Di biaha Animal Rights di Hulanda a manda informa cu nan ta rabia cu a manda 5 dolfijn di Curacao pa Saudi Arabia, y a te hasta bringa e caso den corte. Hues a puntra den corte esnan encarga cu e dolfijnnan relaciona cu e mandamento di e animalnan aki afo y nan no por a informa. Hues a informa si no tin permiso nan tin oaga 200.000 florin pa cada animal. A bay asina leu cu e cliente a pidi hues pa revoca pidi hues cual permiso rond di esaki pa asina e animalnan no bay. Duranta un bay bin e animalnan aki a bay tog den oranan di anochi laat. Awor aki Animal Right ta bringando pa trece e dolfijnnan aki bek. Pa hiba y posibel trece nan bek lo costa 2 miyon florin abogado a informa.