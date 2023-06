E di tres grupo disciplina y dedica pa eleva nan carera den cuido

Dialuna a tuma luga un ceremonia virtual na Horacio Oduber Hospital unda a otorga na cinco (5) colega di HOH nan certificado di e e estudio “Basis Acute Zorg” (BAZ). Otro hospitalnan den region tambe ta participa na e estudio aki y asina hunto un total di 14 studiante a logra e estudio di BAZ, esta seis (6) di Curaçao Medical Center (CMC) y tambe tres (3) di ImSan.



Durante su discurso representando Hospital di Aruba, Lenie Denteneer, manager di HOH Academy ta duna di conoce cu despues di e estudio aki su desea ta pa e studiantenan scohe e trayecto pa specialisa den sea Cuido Intensivo (ICU), Cardiac Care, Recovery of Departamento di Emergencia. Tambe cu en general mester di mas specialisacion na cama di pashent y cu HOH Academy actualmente ta trahando duro y enfoca mas ainda riba duna guia y bin cu mas curso pa amplia nan servicio di educacion na HOH.“Mi ta masha orguyoso di nos studiantenan cu a traha duro pa logra esaki mientras cu nan ta eherce nan trabou diario tambe”, tabata palabranan di elogio di sr. Jacco Vroegop di Hunta di Directiva di HOH. Esaki no lo por a wordo realisa sin ayudo di VWS Hulanda y VUmc Amstel Academie. Ta tremendo cu e studiantenan awo por sigui specialisa den cuido medico y asina eleva e calidad di conocemento y yuda nos bay dilanti pa nos pashentnan. Nos di Hunta di Directiva di Hospital ta kere firmemente den educacion y ta masha contento cu e studiantenan ta proactivo den sigui update nan carera. Un grupo cu e biaha aki ta consisti di hende muhe solamente demostrando asina e ”willpower” di e ser femenino. Masha pabien”, asina e director a finalisa bisando.Nina van Romondt, studiante di BAZ, durante su discurso como studiante di e grupo di HOH ela cuminsa na gradici Hospital, HOH Academy y Amstel Academie pa e oportunidad aki. “Tabatin momento bunita y otronan menos bunita pero na final mi a crece como enfermera y tambe como persona. Mi ta spera mi por motiva y inspira otro pa tambe sigui e opleiding aki y pa nos tur keda update nos mes pa duna e miho cuido posibel na pashent. Mi lo implementa y comparti mi conocemento nobo adkiri. E opleiding aki a dunami un miho bista di ki ora e pashent mester di un ayudo agudo.” Y na final e ta termina bisando cu e logro aki ta nifica hopi pa mi persona. Tin diferente opcion pa e siguiente trayecto pero mi sa caba cu mi kier aplica pa e opleiding di Cuido Intensivo (ICU). Pues esey ta mi meta awo.”Daisy van Leeuwen, Clinical Teacher in opleiding, a duna di conoce cu e estudio aki a inicia durante pandemia como parti di e programa di enseñanza di Caribbean Health Academy (CARIBHA) finansa pa VWS Hulanda. Esaki ya caba ta e di tres grupo di HOH cu ta participa y unda cu e studiantenan ta siña brinda cuido den caso di un situacion agudo. E studiantenan aki awo lo bay bek nan departamento y asina por uza nan conocemento y comparti esaki tambe cu nan coleganan. Tambe fin di aña nan por registra pa e siguiente trayecto, esta specialisa pa VVO (Verpleegkundige Vervolg Opleiding) pa Emergencia of Intensive Care. E trayecto aki tambe ta wordo ofreci danki ne contribucion di VWS Hulanda.

Hunta di Directiva y team completo di HOH Academy ta felicita tur colega cu a logra certifica pa Basis Acute Zorg esta Nina van Romondt, Danna Garcia, Jelissa Martinus, Shar-Dae

Maduro y Analyn Croen. Un aplauso fuerte pa nan dedicacion y motivacion pa logra un meta mas den nan carera profesional cu alfinal ta pa eleva calidad di cuido pa HOH y Aruba!