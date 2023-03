Diabierna mainta e hombernan J.A.L.H., I.B. y V.C.F. a presenta dilanti Hues pa e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra nan.

MAS NOTICIA por a compronde cu dia 22 Juli 2022, Guarda Costa a intercepta e lancha caminda hasta a los tironan pa asina e lancha para. A confisca 348 kilo di cocaina cu tabata destina pa Santo Domingo.

Ta trata aki di e Venezolanonan J.A.L.H., I.B.,y e Colombiano V.C.F. Ta asina cu tabatin mas persona abordo di e lancha, pero nan a wordo deporta. Fiscal a splica cu investigacion ta mustra cu ta e trio aki ta envolvi cu e traficacion di droga.

MARINA COLOMBIANO A BATI ALARMA

Hues a bisa cu for di marina Colombiano a notifica Guarda Costa cu tin un lancha a sali cu cargamento di droga pa Aruba. Guarda Costa dia 22 Juli 2022 mas o menos 3.53 di marduga a notifica cu tin un boto sospechoso for di awanan territorial di Aruba pero biniendo den awa territorial.

GUARDA COSTA A TIRA BOTO

Mas o menos 6’or di mainta, e miembronan di Guarda Costa a mira e boto den awa territorial di Aruba. E boto no tabatin bandera y tabatin 5 persona abordo y un parti di e boto tabata tapa cu lona. Guarda Costa a duna indicacion pa para pero e capitan a sigui navega. E miembronan di Guarda Costa a mira cu dos persona tabata tira bultonan den laman. No a haya esakinan mas. A los tironan di advertencia y tambe tira riba e boto. Asina a logra cu e boto a para for di awanan territorial di Aruba. Tur a wordo deteni. Esun na stuur di boto I.B. tabata e capitan.

348 KILO CONFISCA

Guarda Costa a hiba e lancha na e waf na Savaneta caminda a haya14 bulto abordo. E peso total tabata 375 kilo. Tur e bultonan tabata marca cu letter. Tabatin 2 di e bultonan den cual tabatin cocaina. Den e otronan tabatin cos cu no ta droga. Den e dos bultonan total tabatin 348 kilo di cocaina cu a keda confisca.

Segun e capitan I.B., e no tabata sa kico tabatin den e bultonan. El a bisa cu el a nenga pero nan a menace cu pistol cu e mester bay pasobra no tin otro persona. Door di e menaza e tabata sospecha cu ta droga. Segun I.B. e no tabata sa unda pa bay y cu esnan cu a menaza a bisa cu ta J.A.L.H. tabata sa. Segun I.B., V.C.F. tabata maneha y J.A.L.H. a indica unda mester bay. Via compass tabata navega. Ora cu I.B. tabata papia, J.A.L.H. tabata hari pa mustra cu no ta berdad. Segun V.C.F. e tabata traha riba beach y un persona a ofrece pa transporta droga pero no a bisa ki tipo di droga. Segun V.C.F. el a accepta e trabao pa su famia.

J.A.L.H. a bisa cu ora el a yega na e lancha, ya caba I.B. y V.C.F. tabata abordo. El a puntra kico tabata bao lona. I.B. tabata mustra spanta y no a bisa nada. Segun J.A.L.H., ningun hende por a hala atras. Den vecindario tabatin hendenan arma. E tabata sospecha cu ta contrabando di droga. El a bisa cu si e baha for di e lancha, esnan arma lo no lag’e bay pasobra ya el a mira cosnan tapa bao lona. Segun J.A.L.H. ta solamente I.B. tabata maneha e boto. El a kere cu V.C.F. tabata un pasahero pasobra el a sinta banda di dje.

I.B. lo a declara na Polis, cu su primo H. a bis’e di un viahe cu lancha y lo haya 15 mil dollar. Ora nan a yega beach, el a mira bultonan y el a sospecha cu lo ta droga. Segun I.B., ta J.A.L.H. tabata duna instruccion y cu e droga lo mester a bay Santo Domingo. El a bisa cu J.A.L.H. tabatin GPS cun’e y cu ora Guarda Costa a yega el a bent’e den laman. I.B. na yoramento a bisa cu den KIA, J.A.L.H. a ofrece 5 mil dollar y un brommer pa tuma tur cos riba dje. Segun I.B. el a nenga. V.C.F. tambe a declara cu ta J.A.L.H. tabatin e GPS y tabata duna instruccion kico mester haci.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e trio aki tabata envolvi den traficacion di droga. En total tabatin 5 persona abordo di e lancha. E trio aki tin indicacion cu nan tabata sa di transport di e droga pa Santo Domingo. E otronan no. Fiscal a bisa cu droga ta un problema grandi na Aruba. Tin hopi placa, criminalidad den droga. El a exigi 5 aña di prison pa cada un. E droga mester wordo destrui.