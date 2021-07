Cifranan ta mustra cu COVID ta lantando cabes atrobe na Aruba

Diahuebs mainta durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un update di Covid-19.

E cifranan cu ta wordo publica ta indica cu Covid ta lantando cabes un biaha mas na Aruba. E cifranan di diaranson ta indica cu tin 111 caso activo di cual 56 ta residente y 55 ta no residente. Esaki ta debi na e variante Delta cu ta percura cu tin un grado di contagio hopi mas halto. E no residentenan no ta solamente turista sino tambe tin varios di nos propio studiantenan cu a bin di exterior pa pasa vakantie y talbes no a haya oportunidad pa vacuna y aworaki ta den e cantidad di casonan aki.

E bon noticia ta, Prome Minister a indica cu esaki no ta motibo ainda pa alarma pasobra e capacidad na hospital, aunke tin pashent den hospital, ta safe. Ta importante si pa sa cu Covid ta lantando cabes. E aumento di caso ta trece cu ne cu nos mester cuminsa prepara un poco mas pa e dianan nos dilanti.

“Di aki un biaha mas mi ta urgi cada ciudadano di nos pais pa nos sigui cuida pa asina nos por purba domina e situacion cu nos ta aden. Un di e metodonan mas efectivo di cuido ta e vacuna. Nos ta mira cu esnan cu a vacuna berdad tin un porcentahe di nan cu ta haya e virus pero nan no ta bira hopi malo di dje. Nos a mira si cu esnan cu no a vacuna ta esunnan cu ta hayando e virus aworaki y ta esnan cu ta wordo hospitalisa cu consecuencia hopi serio di e virus akinan. Porfabor ban sigui vacuna”.

Aworaki muchanan riba 12 aña ta wordo vacuna. No mester traha cita. E hoben ta yega Sporthall Santa Cruz y por vacuna. Mester bay cu un mayor pa nan duna permiso pa vacuna e hoben. Tambe a habri oportunidad pa nos studiantenan den exterior, sea na Hulanda, Merca of otro parti, cu ta na Aruba pa 3 siman of mas, pa nan tambe vacuna. Mester ta na Aruba pa 3 siman pasobra den e periodo aki mester haya e di dos dosis y asina tin mas proteccion.

Tin facilidadnan di vacunacion, dus tur hende cu por, por fabor bay vacuna. No tin motibo pa bo keda sin vacuna. E consecuencianan si ta serio pasobra nos ta mira esnan cu no vacuna ta esnan cu ta birando malo y ta drenta hospital cu consecuencianan hopi mas serio di e virus aki.

Si bo no kier vacuna, por fabor percura pa bo sistema di inmunidad ta halto pa bo sistema di salud ta bon y cuida bo mes hopi mas miho cu otronan ta cuida nan mes. Nos como gobierno no ta bay forsa niun hende pa vacuna. E ta bo responsabilidad e ora pa cuida bo mes hopi mas miho.

Pa tur ciudadano cu ta vacuna of no, cu kier of no kier, ban sigui cuida nos mes y nos famia. Laba man mas frecuente cu ta posibel y si no por uza handsanitizer, tene distancia mas hopi posibel of uza bo tapaboca. Y si bo tin un sintoma di griep tuma contacto cu bo dokter pa haci test si bo tin covid of no. Si bo tin Covid bo tin cu bay den isolacion pa un tempo pero e ora bo ta proteha e resto di bo famia tambe.

Na fin di dia loke nos kier ta pa Aruba progresa. Nos ta bayendo den e bon direccion, nos no kier frena e desaroyo cu nos tin. Aruba tin yen di turista. Nos pais ta floreciendo. Hendenan cu no tabata tin trabou ta hayando trabou. Pero ainda tin un grupo di hende cu ta depende di ayudo di gobierno y pa nos yuda nan nos mester percura pa Aruba progresa.

No ta e pais di mas rico, mas poderoso,of mas fuerte ta vence e pandemia aki pero esun mas disciplina y den esaki Aruba a demostra. Nos a logra den pasado, ban sigui haci’e pasobra nos ta stima nos mes, nos famia y Aruba”, Prome Minister a termina bisando.

