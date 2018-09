Cifranan di casonan di abuso di mucha ta alarmante

Dr. Misha Raymond, psicologo di mucha na RESPALDO, cual ta forma parti di e comision di abuso di mucha di hospital ta duna di conoce con alarmante e ta pa mira e cifranan nobo cu nan ta haya tur siman di sospecho di abuso of casonan di muchanan abusa. E comision di abuso di mucha mester reuni mas frecuente pa asina papia mas riba e casonan nobo cu nan ta ricibi.

Esaki ta un di e motibonan pakico a dicidi di organisa e ongreso “Break the Silence”. Tin un necesidad halto pa duna informacion, pero tambe e ta pa asina e comision por haya mas informacion di esunnan den veld kico falta y pakico casonan ta sali for di man, manera e caso di e dos rumannan, asina Dr. Raymond a duna di conoce. Nan kier haya sa kico no ta bayendo bon, pasobra tin hopi cos ta bayendo bon pero un caminda cosnan ta fayando

Dia 19 di October lo tin tayernan principalmente pa esnan cu ta traha hopi di cerca cu mucha pa asina por reconoce of señala abuso di mucha. Y tambe e parti psicologico cu dr. Raymond mes lo ta enfocando riba dje. Aruba tin un cultura cu hopi cos ta un tabu y no ta papia di esaki, manera 50 aña pasa no ta papia ora un abuso di mucha tuma luga, y asina e abuso ta sigui pasa di generacion pa generacion. Pa por kibra e circulo di abuso, mester cuminsa papia, pues “Break the Silence”.

Dia 20 di October lo tin e congreso mes. Tin un programa amplio cu diferente “caregivers” cu ta den e tereno trahando cu e casonan aki diariamente. Pa cu esaki lo tin entre otro tambe con pa documenta ora tin casonan asina.

Comision di abuso di mucha di Hospital kier invita tur persona cu tin di haber cu mucha pa inscribi pa asina hunto nos “Break the silence”.

Prijs General: Workshop (cada uno) $ 100.00 y Congreso $ 100.00. Special si bay 2 workshop y Congreso ta $225.00.

Prijs pa dokter di cas y specialista: Workshop $ 125.00 (cada uno) y Congreso $ 125.00. Special si bay 2 workshop y Congreso ta $300.00

Pa inscribi mester subi e website di Nashko (www.nashko.org) y asina registra for di eynan.

Pa mas informacion tocante e tayer y congreso aki por tuma contacto cu Geraldine Tromp na 597-4668 of e-mail: [email protected]

