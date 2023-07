Den luna di juni 2023 nos destinacion a ricibi un total di 100,549 bishitante “stay-over”. Si compara luna di juni 2023 cu juni 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por mira cu Aruba a recupera 102% di locual a wordo ricibi na juni 2019, cu ta indica un crecemento di 2%.

Si compara juni 2023 cu juni 2022 por wak un recuperacion di 99% cu ta indica un disminucion di 1%.

PATRONCHI DI GASTO PA CADA BISHITANTE A SUBI DEN Q1 2023

A.T.A. ta analisa gasto di turistanan continuamente. Ta ricibi e cifra di “Tourism Receipts” di Banco Central, pero banda di esaki tambe ta midi esaki via transaccionnan cu tarhetanan Visa y Master Card bou di bishitantenan, durante nan estadia.

Den e luna anterior, A.T.A. a raporta un volumen di gasto cu tarheta di Visa di $155 miyon dollar na Aruba cu ta un crecemento di 29% compara cu e aña anterior. Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (anteriormente yama “Tourism Receipts”) pa e prome kwartaal di aña 2023 a contribui cu AWG 1.3 biyon den nos economia, cu ta 37% mas compara cu e mesun temporada na 2022.

A.T.A ta uza informacion di dos diferente tipo di tarheta cu ta bon utiliza entre nos bishitantenan. E tarheta Visa Credit card ta hopi bon uza bou di bishitantenan mericano entre otro, cu un averahe den gasto cu tin un suma maximo di US $667 pa cada cardholder den Q1 2023. Mientras cu e tarheta di Mastercard ta bon uza, entre otro, di parti nos bishitantenan di Europa, cu un averahe den gasto cu tin un suma maximo di US $740 pa cada cardholder den Q1 2023.

Di es manera aki A.T.A ta midi tendencia di patronchi di gasto di diferente mercado, como tambe na kiko ta gasta e placa.

MERCADONAN Y CATEGORIANAN DI ACOMODACION

Den juni 2023 82.1% di e total di e bishitantenan “stayover” pa Aruba a bishita for di Norte America, 4.5% a bishita for di Europa, 11% a bishita for di Latino America y 2.4% tawata procedente di otro partinan di mundo.

Mirando e categorianan di acomodacion, den juni 2023 27.2% di bishitante a keda den hotelnan European Plan, 18.3% a keda den hotelnan All-Inclusive, 28.9% a keda den Timeshare y 25.6% a keda den otro tipo di acomodacion, conoci tambe como vacation rentals.

VACATION RENTALS

Ta importante pa menciona cu A.T.A. tin acceso na un plataforma unda por wak e cantidad di cas, apartamento y villas cu ta wordo uza como vacation rentals como tambe e prijs averahe pa anochi, e ocupacion y un calculacion di e entrada cu esakinan ta genera.

Si compara juni 2023 cu juni 2022 por wak cu e prijs averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 10%, for di un prijs averahe di $219 pa anochi na juni 2022 pa un prijs averahe di $260 na juni 2023. Si compara juni 2023 cu juni 2019, por wak cu e prijs averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 66.5%, for di un prijs averahe di $158 pa anochi na juni 2019 pa un prijs averahe di $260 na juni 2023.

Si compara juni 2023 cu juni 2022 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a disminui cu 3.1 punto di porcentahe, for di un averahe di 50.6% na juni 2022 pa un averahe di 48.7% na juni 2023. Si compara juni 2023 cu juni 2019 por wak cu e ocupacion averahe di e acomodacionnan aki a crece cu 5.9 punto di porcentahe, for di un averahe di 43.4% na juni 2019 pa un averahe di 48.7% na juni 2023.

Den caso di entrada, si compara juni 2023 cu juni 2022 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 33%. Si compara juni 2023 cu juni 2019 por wak cu e categoria a genera un crecemento den entrada di 204%.

Vacation Rentals

2023 (Esaki ta e YTD)

Den e prome mitar aña di 2023, Aruba a ricibi un total di 610,582, bishitante “stayover”, esaki ta un crecemento di 6.0%, compara cu e prome 6 lunanan di 2019, unda a ricibi 575,649 bishitante “stayover”. Si compara e prome 6 lunanan di 2023 cu e prome 6 lunanan di 2022, por wak un crecemento di 16%, bayendo for di 528,325 bishitante “stayover”pa 610,582 bishitante “stayover”.

Aruba ta sigui como un di e top destinacionnan cu a recupera despues di e pandemia pero mester tene cuenta cu Aruba a strategicamente tuma e pasonan corecto pa beneficia optimalmente y exitosamente di e hamber pa biaha durante y despues di e pandemia, un fenomeno temporal. Turismo ta sigui ta fuerte pa Aruba, y lo regresa na tendencianan mas normalisa despues di a mira e efecto post-pandemia.

Lo sigui cu un relato cu mas detayes encuanto e prome 6 lunanan di 2023.