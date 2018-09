Cierto rutanan ta cay afo door di falta di bus

Arubus tin poco mas di dos aña cu nan ta coriendo short di bus y esey ta ocasiona cu rutanan ta cay afo. Sr. Theo Croes, director di Arubus ta splica.

Tin basta ruta ta cayendo afo, pa motibo cu no tin suficiente bus y no ta saca un bus cu no ta apto pa bay ta ariba caminda. Ta prefera di cancela ruta, combina ruta cu saca un bus den mal condicion.

Arubus ta keda falta di bus. Tin busnan hopi bieu, algun di nan tin 17 aña. Y apart di esey, door cu tin falta di bus, esunnan cu tin ta coriendo 20 ora pa dia. Y nan life extend ta bira menos di lo normal. Ta forsa ta traha weekend ariba e busnan. Un biaha mas, si nan no ta apto, nan no ta sali.

E mandatario encarga cu Arubus, a bisa di ta sperando un oferta pa un total di 10 bus. Esaki ap Sr. Croes di Arubus lo alivia e situacion. Pa nan por maneha locual nan tin aworaki, nan mester di minimo 31 bus operativo. Tres bus lo ta minimo pa mantenimento preventivo, locual ta cay ariba 33 bus. Na Corsou, nan tin 5 bus extra. Den cualkier caso, nan ta pone uno den circulacion y ainda keda cu esunnan pa mantenimento preventivo.

Na Aruba tin mercado pa transporte publico, pero falta di flota pa cumpli cun’e. Esaki, segun Sr. Croes , ta entre schooldienst y lijndienst. E 31 busnan aki ta pa cumpli completamente. Cu e dienstregeling actual.

A laga traha diferente rapport y plannan con pa ataca mercado. Pero tin hopi cos cu no ta den control di Arubus. Un di esakinan ta e taxi piratanan. Tin e O y T-nan cu ta piki hende bandi caminda. Tin varios factor cu Arubus a baha den cantidad di pasahero. Ta purba contraaresta esaki, den diferente forma. Pero e no ta den man di Arubus pa controla esey. Pero e no ta competencia di Arubus pa controla esey.

Tin varios factor cu ta pega e situacion pa Arubus. Pa basta tempo ta mehorando e servicio y varios cos, pero nan ta mara den cierto areanan, segun Sr. Theo Croes, director di Arubus.

