Cientificonan ta rebiba celebro di un animal morto

Cientificonan Mericano a desaroya un sistema denomina BrainEx pa medio di cual por restaura algun funcion di un celebro separa di e curpa. E informe riba e resultadonan di e investigacion a wordo publica den e revista cientifico Nature.

Un ekipo di investigadonan di e Yale School of Medicine, na Connecticut, a conecta e celebronan extrai for di 32 porco (adkiri den instalacionnan di procesamento di alimento) na un sistema cu ta pomp un remedi rico na nutrientenan cu ta imita sanger, via e adernan principal. E experimento a wordo haci cuater hora despues di e morto di e animalnan.

E estudionan a revela cu e celebro di e porconan tabata sorprendentemente resistente na e falta di oxigeno. Ora cu a conecta e celebronan na e ‘curpanan artificial’, e celebronan a bolbe funciona na un nivel basico.

Su vasonan sanguineo (bloedvat) a cuminsa pomp e remedi y, poco despues, e funcionnan capilar. A lo largo di seis hora di experimento (periodo di descomposicion di un celebro aisla) e cantidad di celnan morto a reduci drasticamente.

Kico esaki aporta pa nos?

“E hayasgonan ta demostra cu, den condicionnan adecua, e celebro aisla y intacto di mamiferonan grandi ta posee un capacidad subestima pa reestablece e microcirculacion y e actividad molecular y celular despues di un espacio post mortem prolonga”, e estudio ta splica.

Sin embargo, durante e experimento, e radiografia di e celebro, esakinan tabata completamente plat. Den otro palabra, e celebronan samina no tabata por a pensa ni sinti nada, ni mustra niun señal di otro forma di actividad nervioso superior. Den e sentido aki, conforme e standarnan medico, nan no por wordo considera realmente bibo, segun specialistanan ta señala.

Cientificonan a destaca cu e experimento a permiti pa haya sa cu e dañonan cu ta wordo produci den e celebro ora cu e fluho di sanger ta wordo interumpi, no ta asina irreversibel manera tabata kere y por wordo trata.

“Awo nos sa cu e ta un proceso gradual y cu parti di esaki por wordo posponi, preserva y incluso reverti”, un di e integrantenan di e grupo di cientifico, Nenad Sestan, a bisa den un encuentro cu prensa.

