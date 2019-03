Cientificonan ta desaroya un remedi cu por ta eficaz den mayoria tipo di cancer

BARCELONA, Spaña: Cientificonan di e Instituto di Oncologia di e hospital Spaño Vall D’Hebron (VHIO), na Barcelona, a desaroya un remedi nobo, denomina Omomyc, cu lo pro ta efectivo pa e tratamento di varios tipo di cancer sin cu e ta produci ‘efectonan secundario’.

E ekipo lidera pa e dokter Laura Soucek, investigado principal di e Grupo di Modelisacion di Terapianan Anti- Tumoral den Raton di VHIO, a logra un descubrimento cu ta permiti ataca Myc, un gen clave den e desaroyo di tumornan.

Despues di e demostra su viabilidad, e remedi ta cada biaha mas cerca di su aplicacion den e practica clinico. Es decir, si no tin niun contratiempo, for di e Instituto tin previsto pa e estudionan clinico cuminsa na 2020.

E avanse a wordo presenta diaranson den e revista ‘Science Translational Medicine’, y a demostra con Omomyc por wordo uza como terapia contra di cancer di pulmon no microcitico, cual ta esun mas agresivo y mortal tanto den hende homber como hende muhe.

Den e articulo ey, cientificonan inicialmente a bisa di cu e administracion di Omomyc por via intranasal ta wordo bon tolera, y cu e remedi ta reduci e grado tumoral y ta blokia su crecemento.

A wordo demostra tambe cu e remedi por wordo administra mediante un via sanguineo: “E ta permiti nos di extende e terapia na tratamento di otro tiponan di cancer y su metatesis den diferente organo”, Soucek a afirma.

Un careda di obstaculonan

Soucek a supera diferente dificultadnan desde cu 20aña pasa el a dicidi di dedica su mes na purba impedi e gen Myc.

E peliger mas grandi tabata den e locacion nuclear di e gen aki y den e necesidad di strob’e sin afecta otro proteinanan. “E beneficionan di stroba Myc ta conoci, pero tabata falta e tool necesario y preciso”, segun Marie-Eve Beaulieu, otro di e cientificonan responsabel di e descubrimento aki, cu tambe ta bisa cu su strategia ta “completamente diferente na e otronan cu anteriormente a wordo purba”.

Beaulieu y Soucek a funda Peptomyc S.L., un empresa naci for di VHIO, den cual nan a produci Omomyc. Awo nan reto cu nan tin nan dilanti ta pa logra pa e remedi aki subi mercado.

